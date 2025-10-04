MLB playoffs | Dodgers vs Phillies Serie Divisional EN VIVO por TVMAX

Panamá/La mesa está servida para un choque de titanes que huele a Serie Mundial! hoy, las luces del diamante se centrarán en el inicio de la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) entre los Los Angeles Dodgers y los Philadelphia Phillies, una confrontación que se perfila como el "enfrentamiento entre los dos mejores equipos del béisbol". ¿Por qué? Porque a lo largo de las últimas dos temporadas, ambos clubes ostentan un récord idéntico e impresionante: 191 victorias cada uno.

Este duelo, el primero entre las franquicias de Los Ángeles y Filadelfia en postemporada desde que los Phillies derrotaron a los Dodgers en Octubres consecutivos en 2008 y 2009, está repleto de narrativas estelares y dilemas de salud.

Duelos Estelares y Problemas de Salud

El corazón de la serie late en los enfrentamientos posición por posición, muchos de ellos definidos por la incertidumbre física.

En la inicial, se da un choque de futuros miembros del Salón de la Fama: Freddie Freeman (Dodgers) contra Bryce Harper (Phillies). Aunque Harper tuvo lo que se considera un "año flojo" para sus estándares (27 jonrones, 129 OPS+), Freeman obtiene una "mínima ventaja" gracias a su mejor desempeño en la segunda mitad de la temporada.

El puesto de Bateador Designado (DH) presenta una batalla de sluggers de élite: Shohei Ohtani (Dodgers) versus Kyle Schwarber (Phillies). Ambos son dos de los seis mejores bateadores calificados en 2025, con Schwarber conectando 56 jonrones y Ohtani 55. Sin embargo, la ventaja es "fácil" para Ohtani, quien supera a Schwarber con el doble de bases robadas y una ventaja significativa en porcentaje de slugging y en base. Ventaja: Dodgers.

Las lesiones pesan en la receptoría y en el shortstop. El receptor de los Dodgers, Will Smith, cayó en desgracia en agosto y apenas jugó en septiembre debido a una fractura capilar en la mano, cediendo la ventaja a los Phillies, a pesar de que J.T. Realmuto también mostró inconsistencia. Asimismo, en el campocorto, Mookie Betts (Dodgers) gana el duelo contra Trea Turner (Phillies) debido a que este último se perdió casi todo septiembre por una lesión en el tendón de la corva. Una versión completamente sana de Turner le daría la ventaja a Filadelfia, pero la duda persiste. Ventaja: Dodgers.

El Factor de los Líos Defensivos y Ofensivos

Los Phillies dominaron en los jardines y en la segunda base. Bryson Stott (Phillies) se transformó después del 23 de julio, atribuyendo su espectacular mejora a la "fuerza de papá" y un cambio de enfoque en el pulling de la pelota. Ventaja: Phillies. En el jardín central, la adquisición de mitad de temporada, Harrison Bader (Phillies), fue "uno de los fichajes más impactantes" del verano, superando al outfielder de los Dodgers, Andy Pages.

El dilema de los Dodgers en la tercera base, donde Max Muncy tiene "splits de pelotón masivos" contra zurdos, cede la ventaja a los Phillies, que esperan iniciar con tres lanzadores zurdos.

La Guerra del Pitcheo

La serie también destaca por sus staffs de pitcheo. Aunque la rotación de los Phillies fue mejor durante la temporada completa, el pitcheo de los Dodgers en septiembre permitió el promedio de bateo más bajo que cualquier equipo haya registrado en un mes. Los abridores de Los Ángeles —que incluyen a Yoshinobu Yamamoto, Jesús Luzardo y Cristopher Sánchez (quien podría quedar segundo en el Cy Young de la NL)— se consideran considerablemente mejores actualmente que el trío élite de Filadelfia. Ventaja: Dodgers.

No obstante, el bullpen es un punto débil crónico de Los Ángeles. El closer de los Phillies, Jhoan Duran, quien mostró un "salto masivo" en tasa de strikeouts tras su traspaso en julio, es fácilmente el mejor relevista de ambas plantillas. Ventaja: Phillies.

