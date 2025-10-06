MLB playoffs | Así van las series de división en la Liga Americana y Liga Nacional

Panamá/Los Playoffs de las Grandes Ligas siguen encendidos tras un fin de semana lleno de batazos, emociones y momentos decisivos que comienzan a definir el futuro de las franquicias que aún sueñan con la Serie Mundial 2025.

Algunas novenas ya se encuentran contra las cuerdas, mientras otras han tomado ventaja y sueñan con sellar su pase a la Serie de Campeonato.

Otras noticias: MLB resultado | Los Azulejos de Toronto volvieron a recetar otra paliza a los Yankees

En la Liga Americana, los Azulejos de Toronto han dado un golpe de autoridad al colocarse 2-0 arriba en su serie ante los Yankees de Nueva York. El pitcheo canadiense ha sido determinante, limitando la ofensiva de los “Mulos de Manhattan” y dejándolos al borde de la eliminación. Los Yankees necesitan reaccionar en casa si quieren mantener con vida su temporada y extender esta vibrante serie.

Por su parte, los Marineros de Seattle lograron igualar 1-1 su serie frente a los Tigres de Detroit, luego de una destacada actuación de su rotación abridora y una ofensiva oportuna que respondió en los momentos clave. La serie se traslada ahora a Comerica Park, donde los Tigres intentarán recuperar el control ante un equipo de Seattle que llega con gran confianza.

En la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee iniciaron con pie derecho su duelo frente a los Cachorros de Chicago, tomando ventaja de 1-0 gracias a un sólido trabajo de su bullpen y a la figura de su abridor, que mantuvo a raya la ofensiva de los Cubs. Este lunes se disputará el segundo juego en el American Family Field, donde los locales buscarán poner la serie 2-0 antes de viajar a Wrigley Field.

Otras noticias: MLB resultados | Los Dodgers vinieron de atrás gracias a cuadrangular de Teoscar Hernández

Mientras tanto, en la otra serie divisional de la Nacional, los Dodgers de Los Ángeles tomaron la delantera 1-0 sobre los Phillies de Filadelfia, demostrando nuevamente por qué son uno de los favoritos al título. Con su ofensiva liderada por Mookie Betts y Freddie Freeman, los angelinos quieren mantener su dominio en casa. Este lunes 6 de octubre se jugará el segundo partido de la serie en el Dodger Stadium, en un ambiente cargado de expectativas y dramatismo.

Los playoffs de la MLB 2025 están en su punto más intenso, con cada juego siendo decisivo. Las próximas jornadas prometen grandes emociones, jugadas espectaculares y la lucha feroz de las novenas por avanzar un paso más hacia el sueño de conquistar la Serie Mundial.

Otras noticias: MLB resultado | Cerveceros de Milwaukee Aplastan 9-3 a los Cachorros de Chicago en Juego 1