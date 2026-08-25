MLB resultados| ¿Qué hicieron los peloteros panameños en la jornada del martes 25 de agosto de 2026?

Sintoniza el partido Piratas vs Cardenales el viernes 28 de agosto a las 7:15 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Los panameños José 'Chema' Caballero, Iván Herrera y Leonardo Jiménez participaron en los partidos de sus respectivos equipos, los Yankees de Nueva York, Cardenales de San Luis y Marlins de Miami, en la jornada del martes 25 de agosto de 2026 en el béisbol de las Grandes Ligas.

Caballero fue titular en la tercera base, conectó un imparable en cuatro turnos y recibió un ponche en la derrota de los Yankees frente a los Astros de Houston por marcador de 7 carreras a 8. Con ese desempeño puso su promedio de bateo de .233.

Herrera inició el juego en la receptoría y pegó un inatrapable con dos ponches recibidos por los Cardenales que perdieron ante los Orioles de Baltimore, por 1 a 13. Su registro ofensivo en la campaña es de .242.

El oriundo de la provincia de Panamá Oeste se mantuvo detrás del plato hasta que fue cambiado a la primera base en sustitución de Alec Burleson.

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Jiménez defendió la primera base y anotó una carrera para los Marlins que sufrieron una derrota de 3 por 7 frente a los Medias Rojas de Boston en 11 episodios.

El pelotero de la provincia de Los Santos llegó a la primera base en jugada de selección, cuando transcurría la parte baja del quinto episodio. Después avanzó hasta la tercera base tras un sencillo de Griffin Conine y una base por bola otorgada a Esteury Ruiz.

Un elevado de sacrificio de Brian Navarreto llevó a Jiménez al home plate y así anotó la primera carrera del equipo de Miami. Al final, su labor ofensiva se resumió en 3-0 con una carrera anotada y dos bases por bolas recibidas. Su promedio de bateo es de .206.

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