MLB noticias| Cachorros vs D-backs: supuesto robo de señas exalta los ánimos durante el partido

Estados Unidos/El robo de señas en el béisbol es una tradición tan antigua como el juego mismo, que se remonta al siglo XIX. En el béisbol moderno, la forma en que se roban las señas a menudo puede desencadenar confrontaciones.

En la quinta entrada de la victoria de los Cachorros por 7-0 sobre los D-backs, se desató un intercambio de palabras entre los dugouts, ya que Arizona sospechaba que el coach de tercera de Chicago, Quintin Berry, estaba robando y transmitiendo señas desde su posición en el terreno. El abridor de los D-backs, Merrill Kelly, y sus compañeros sospechaban que Berry estaba detectando el agarre de su cambio de velocidad por el ángulo abierto de su guante.

Los dos equipos, que luchan por el posicionamiento para la postemporada en la Liga Nacional, comenzaron a gritarse mutuamente desde sus respectivos dugouts, con el coach de la banca de Arizona, Jeff Banister, y Ryan Flaherty de Chicago en el centro de todo. Ambos bandos empezaron a gritarse mientras agitaban los dedos con disgusto.

Berry aparentemente no salió de la caja de la tercera base, una regla implementada esta temporada por MLB como una forma de evitar que los coaches roben señas. A los instructores no se les permite salir de la caja, que es un área de dos pies de largo designada por un medio rectángulo, una vez que el lanzador está en la goma.

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"El robo de señas es tan antiguo como el béisbol", comentó Kelly después del juego. "Creo que si hay un corredor en la segunda base y ve el agarre en tu guante, o si los bateadores pueden ver algo que estás haciendo con tu guante, creo que es válido".

Kelly y Berry intercambiaron palabras una vez que el monticular salió del juego para darle paso al relevista Taylor Clarke. Los Cachorros terminaron castigando a Kelly con tres carreras limpias y ganaron el primer choque de la serie.

Información de Aiden Stepansky (MLB.com)

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