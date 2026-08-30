MLB noticias| Leonardo Bernal: panameño está en planes de subir a Grandes Ligas con Cardenales

Panamá/El pelotero panameño Leonardo Bernal está en los planes de los Cardenales de San Luis para subir a las Grandes Ligas y ser parte de ese equipo en lo que resta de la temporada 2026.

La posibilidad comenzó a vislumbrarse este domingo cuando Bernal fue retirado del partido que disputaron los Memphis Redbirds y los Charlotte Knights en la parte baja del tercer episodio. El oriundo de la provincia de Coclé jugó en la primera base hasta esa entrada cuando Dakota Harris tomó su lugar.

Bernal no está lesionado por lo que se planteó su ascenso a la 'Gran Carpa' tras salir del partido correspondiente a la Liga Internacional en Triple A.

Francys Romero, reportero y miembro de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA), manifestó que según el portal MLB Pipeline, los Cardenales tienen planeado ascender a Bernal e integrarlo al equipo para la serie que tendrán ante los Dodgers de Los Ángeles a partir del martes 1 de septiembre.

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Bernal, de 22 años de edad, estaría por convertirse en el pelotero número 73 nacido en Panamá que juega en el béisbol de las Grandes Ligas.

Firmado en el año 2021, el coclesano ha tenido una carrera ascendente en ligas menores hasta convertirse en el prospecto número 7 de la organización de los Cardenales. Este año jugó 101 partidos con los Redbirds en Triple A y alternó las posiciones de receptor y primera base. En esos encuentros conectó 104 imparables en 375 turnos para un promedio de bateo de .278. Además conectó 16 cuadrangulares, anotó 67 carreras y empujó 77. Su slugging fue de .468 y tuvo un porcentaje de llegadas a base de .363 para un OPS de .831.

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