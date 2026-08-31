MLB resultados| Miguel Amaya: panameño responde como designado en paliza de Cachorros a Cerveceros

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Panamá/Miguel Amaya se presentó como bateador designado en el partido que los Cachorros de Chicago disputaron ante los Cerveceros de Milwaukee en la jornada del lunes 31 de agosto de 2026 en el béisbol de las Grandes Ligas.

El pelotero panameño fue colocado octavo en el orden al bate de los Cachorros para este encuentro. Él conectó un imparable en tres turnos, anotó dos carreras y empujó una para contribuir al triunfo del equipo de Chicago ante los Cerveceros, por 17 a 3. Además se ponchó una vez y recibió una base por bola.

Las dos ocasiones en las que Amaya cruzó el plato fueron en la parte baja del séptimo episodio, mediante un cuadrangular de Matt Shaw, y en el octavo capítulo por medio de un vuelacercas de Michael Conforto.

El oriundo de la provincia de Los Santos puso su promedio de bateo en .232 en la campaña.

En ese juego, los Cachorros conectaron 20 imparables, ocho de ellos fueron cuadrangulares.

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En blanco

Por su parte, el también panameño Leonardo Jiménez no pegó incogibles en cuatro oportunidades y recibió un ponche en la derrota de los Marlins de Miami ante los Nacionales de Washington por 6 carreras a 3.

Jiménez defendió la tercera base para los Marlins y bajó su registro ofensivo de la temporada a .199.