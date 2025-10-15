MLB EN VIVO| Azulejos vs Marineros: Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana por TVMAX y TVN Pass

Estados Unidos/Los Azulejos de Toronto y los Marineros de Seattle cambian de escenario para continuar con su contienda en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. El T-Mobile Park es el escenario del tercer partido que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

Después de dos partidos en Toronto, los Marineros marchan adelante con dos victorias sin derrotas. Ahora tiene la oportunidad de colocarse a un paso de su primera Serie Mundial.

Por otro lado, los Azulejos tratarán de revertir la situación, para ello deben ganar como visitantes tal y como lograron hacerlo sus rivales.

El marcador favorece a los Azulejos 12-2.

Abridores

El equipo de Toronto tiene como su lanzador abridor a Shane Bieber (4-2, 3.57 de efectividad), quien cumplirá su segunda apertura en la presente postemporada.

Bieber abrió el tercer juego de la Serie Divisional ante los Yankees en Nueva York. En esa salida permitió cinco imparables y dos carreras en dos episodios y dos tercios. A pesar de que no fue su mejor presentación, los Azulejos depositan su confianza en él para un encuentro que necesitan ganar.

Por Seattle abrirá el serpentinero George Kirby (10-8, 4.21 de efectividad), quien abrirá por tercera ocasión en los playoffs.

Kirby trabajó en dos partidos de la Serie Divisional ante los Tigres de Detroit. La más reciente fue en el quinto juego donde no permitió carreras en cinco entradas. Dicho encuentro se extendió hasta 15 episodios y los Marineros salieron airosos.

Alineaciones

El jardinero Anthony Santander vuelve como titular por los Azulejos para este partido. En el segundo juego, realizado el pasado lunes 12 de octubre, él fue retirado de último momento de la alineación por rigidez en la espalda.

Los Marineros repetirán el mismo orden al bate que aplicaron ante los lanzadores derechos de los Tigres en la serie anterior.

Azulejos

George Springer, BD Nathan Lukes, LF Vladimir Guerrero Jr., 1B Anthony Santander, RF Alejandro Kirk, C Daulton Varsho, CF Addison Barger, 3B Ernie Clement, 2B Andrés Giménez, SS

Lanzador abridor: Shane Bieber

Marineros

Randy Arozarena, LF Cal Raleigh, C Julio Rodríguez, CF Jorge Polanco, 2B Josh Naylor, 1B Eugenio Suárez, 3B Dominic Canzone, BD Victor Robles, RF J.P. Crawford, SS

Lanzador abridor: George Kirby