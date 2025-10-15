MLB noticias| Premios Guante de Oro tienen alta presencia latina entre sus finalistas. Conócelos aquí

Trofeos que se entregan a los ganadores de los Premios Guante de Oro / MLB
Trofeos que se entregan a los ganadores de los Premios Guante de Oro / MLB
AFP
15 de octubre 2025 - 15:20

Estados Unidos/Un total de 17 latinos figuran en la lista final de nominados para el Guante de Oro 2025 de las Grandes Ligas de béisbol, un premio otorgado cada temporada a los mejores peloteros defensivos, según el listado revelado este miércoles.

El galardón reconoce el esfuerzo en defensa durante la temporada regular de las Mayores, que actualmente disputan las Series de Campeonato, y es otorgado a un pelotero en cada una de las nueve posiciones del campo.

La Liga Americana es la de mayor representación para la pelota caliente latinoamericana, al aportar 13 de los 30 nominados.

Destacan el dominicano Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto; el venezolano Maikel García, de los Reales de Kansas City; el dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland; y el hondureño Mauricio Dubón, de los Astros de Houston.

Dubón, de 31 años y segundo hondureño en la historia de las Grandes Ligas, jugó por segunda temporada consecutiva en siete posiciones, un hecho sin precedentes en la franquicia de Texas.

En la Liga Nacional, en tanto, destacan las nominaciones de los venezolanos Luis Torrens, de los Mets de Nueva York; Miguel Rojas, de los Dodgers de Los Ángeles, y Javier Sanoja, de los Marlins de Miami.

También sobresale la figuración del dominicano Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego.

De los nominados, el venezolano Miguel Rojas, de 36 años, y el dominicano Vladimir Guerrero Jr., de 26, son los únicos que se mantienen en la pelea por llegar a la Serie Mundial en la campaña actual.

Los aspirantes a los galardones son elegidos en un proceso de votación en el que participan los 30 managers de las Grandes Ligas y hasta seis entrenadores de cada equipo que votan por un grupo de jugadores de su liga, excepto a los de su propia novena.

En la elección también se tiene en cuenta el desempeño de los peloteros en el Índice Defensivo SABR.

Los ganadores se conocerán el 2 de noviembre.

Lista completa de finalistas

Liga Americana

Lanzador

  • Jacob deGrom, Rangers
  • Max Fried, Yankees
  • Luis Severino, Atléticos

Receptor

  • Dillon Dingler, Tigres
  • Alejandro Kirk, Azulejos
  • Carlos Narváez, Medias Rojas

Primera base

  • Ty France, Mellizos/Azulejos
  • Vladimir Guerrero Jr., Azulejos
  • Carlos Santana, Guardianes

Segunda base

  • Andrés Giménez, Azulejos
  • Luis Rengifo, Angelinos
  • Marcus Semien, Rangers

Tercera base

  • Ernie Clement, Azulejos
  • Maikel Garcia, Reales
  • José Ramírez, Guardianes

Campo corto

  • Corey Seager, Rangers
  • Taylor Walls, Rays
  • Bobby Witt Jr., Reales

Jardín izquierdo

  • Steven Kwan, Guardianes
  • Wyatt Langford, Rangers
  • Tyler Soderstrom, Atléticos

Jardín central

  • Kyle Isbel, Reales
  • Ceddanne Rafaela, Medias Rojas
  • Julio Rodríguez, Marineros

Jardín derecho

  • Wilyer Abreu, Medias Rojas
  • Adolis García, Rangers
  • Cam Smith, Astros

Utility

  • Ernie Clement, Azulejos
  • Mauricio Dubón, Astros
  • Daniel Schneemann, Guardianes

Liga Nacional

Lanzador

  • Matthew Boyd, Cachorros
  • David Peterson, Mets
  • Logan Webb, Gigantes

Receptor

  • Patrick Bailey, Gigantes
  • Carson Kelly, Cachorros
  • Luis Torrens, Mets

Primera base

  • Bryce Harper, Phillies
  • Matt Olson, Bravos
  • Spencer Steer, Rojos

Segunda base

  • Xavier Edwards, Marlins
  • Nico Hoerner, Cachorros
  • Brice Turang, Cerveceros

Tercera base

  • Ke'Bryan Hayes, Piratas/Rojos
  • Ryan McMahon, Rockies/Yankees
  • Matt Shaw, Cachorros

Campo corto

  • Nick Allen, Bravos
  • Mookie Betts, Dodgers
  • Masyn Winn, Cardenales

Jardín izquierdo

  • Ian Happ, Cachorros
  • Tommy Pham, Piratas
  • Kyle Stowers, Marlins

Jardín central

  • Pete Crow-Armstrong, Cachorros
  • Victor Scott II, Cardenales
  • Jacob Young, Nacionales

Jardín derecho

  • Corbin Carroll, D-backs
  • Sal Frelick, Cerveceros
  • Fernando Tatis Jr., Padres

Utility

  • Miguel Rojas, Dodgers
  • Javier Sanoja, Marlins
  • Jared Triolo Piratas

