MLB noticias| Premios Guante de Oro tienen alta presencia latina entre sus finalistas. Conócelos aquí

Estados Unidos/Un total de 17 latinos figuran en la lista final de nominados para el Guante de Oro 2025 de las Grandes Ligas de béisbol, un premio otorgado cada temporada a los mejores peloteros defensivos, según el listado revelado este miércoles.

El galardón reconoce el esfuerzo en defensa durante la temporada regular de las Mayores, que actualmente disputan las Series de Campeonato, y es otorgado a un pelotero en cada una de las nueve posiciones del campo.

La Liga Americana es la de mayor representación para la pelota caliente latinoamericana, al aportar 13 de los 30 nominados.

Destacan el dominicano Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto; el venezolano Maikel García, de los Reales de Kansas City; el dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland; y el hondureño Mauricio Dubón, de los Astros de Houston.

Dubón, de 31 años y segundo hondureño en la historia de las Grandes Ligas, jugó por segunda temporada consecutiva en siete posiciones, un hecho sin precedentes en la franquicia de Texas.

En la Liga Nacional, en tanto, destacan las nominaciones de los venezolanos Luis Torrens, de los Mets de Nueva York; Miguel Rojas, de los Dodgers de Los Ángeles, y Javier Sanoja, de los Marlins de Miami.

También sobresale la figuración del dominicano Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego.

De los nominados, el venezolano Miguel Rojas, de 36 años, y el dominicano Vladimir Guerrero Jr., de 26, son los únicos que se mantienen en la pelea por llegar a la Serie Mundial en la campaña actual.

Los aspirantes a los galardones son elegidos en un proceso de votación en el que participan los 30 managers de las Grandes Ligas y hasta seis entrenadores de cada equipo que votan por un grupo de jugadores de su liga, excepto a los de su propia novena.

En la elección también se tiene en cuenta el desempeño de los peloteros en el Índice Defensivo SABR.

Los ganadores se conocerán el 2 de noviembre.

Lista completa de finalistas

Liga Americana

Lanzador

Jacob deGrom, Rangers

Max Fried, Yankees

Luis Severino, Atléticos

Receptor

Dillon Dingler, Tigres

Alejandro Kirk, Azulejos

Carlos Narváez, Medias Rojas

Primera base

Ty France, Mellizos/Azulejos

Vladimir Guerrero Jr., Azulejos

Carlos Santana, Guardianes

Segunda base

Andrés Giménez, Azulejos

Luis Rengifo, Angelinos

Marcus Semien, Rangers

Tercera base

Ernie Clement, Azulejos

Maikel Garcia, Reales

José Ramírez, Guardianes

Campo corto

Corey Seager, Rangers

Taylor Walls, Rays

Bobby Witt Jr., Reales

Jardín izquierdo

Steven Kwan, Guardianes

Wyatt Langford, Rangers

Tyler Soderstrom, Atléticos

Jardín central

Kyle Isbel, Reales

Ceddanne Rafaela, Medias Rojas

Julio Rodríguez, Marineros

Jardín derecho

Wilyer Abreu, Medias Rojas

Adolis García, Rangers

Cam Smith, Astros

Utility

Ernie Clement, Azulejos

Mauricio Dubón, Astros

Daniel Schneemann, Guardianes

Liga Nacional

Lanzador

Matthew Boyd, Cachorros

David Peterson, Mets

Logan Webb, Gigantes

Receptor

Patrick Bailey, Gigantes

Carson Kelly, Cachorros

Luis Torrens, Mets

Primera base

Bryce Harper, Phillies

Matt Olson, Bravos

Spencer Steer, Rojos

Segunda base

Xavier Edwards, Marlins

Nico Hoerner, Cachorros

Brice Turang, Cerveceros

Tercera base

Ke'Bryan Hayes, Piratas/Rojos

Ryan McMahon, Rockies/Yankees

Matt Shaw, Cachorros

Campo corto

Nick Allen, Bravos

Mookie Betts, Dodgers

Masyn Winn, Cardenales

Jardín izquierdo

Ian Happ, Cachorros

Tommy Pham, Piratas

Kyle Stowers, Marlins

Jardín central

Pete Crow-Armstrong, Cachorros

Victor Scott II, Cardenales

Jacob Young, Nacionales

Jardín derecho

Corbin Carroll, D-backs

Sal Frelick, Cerveceros

Fernando Tatis Jr., Padres

Utility