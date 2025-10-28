MLB Serie Mundial 2025 noticias| Azulejos vs Dodgers: estas son las alineaciones para el Juego 4

Estados Unidos/Los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles salen este martes al terreno del Dodger Stadium para la disputa del cuarto partido de la Serie Mundial 2025.

Después de un tercer encuentro maratónico, que se definió en 18 entradas, ambos equipos intentarán demostrar que tienen la estamina necesaria para sacar una victoria que será significativa para ellos. Ante esta situación, presentan alineaciones que confían les lleven a alcanzar ese objetivo.

Los Azulejos presentan modificaciones tras la baja por lesión de su bateador designado George Springer, quien además era colocado frecuentemente como primero en el orden al bate. Para este partido, el jardinero izquierdo Nathan Lukes pasa a ser el primer bateador y Bo Bichette hará las funciones del designado.

Por su parte, los Dodgers mantienen en esencia su formación ofensiva, con la particularidad de que Shohei Ohtani tendrá un rol doble, como bateador designado y lanzador abridor.

Lanzadores

Este encuentro presenta el duelo monticular entre Shane Bieber, por los Azulejos, y Shohei Ohtani, por los Dodgers.

Bieber (4-2, 3.57 de efectividad) cumplirá su tercera presentación en la postemporada. Sus salidas anteriores fueron cortas ya que trabajó dos episodios y dos tercios en la Serie Divisional ante los Yankees de Nueva York y tres entradas y dos tercios ante los Marineros de Seattle en la pugna por el banderín de la Liga Americana. En cada uno de esos juegos tuvo dos carreras limpias.

Ohtani (1-1, 2.87 de efectividad) vuelve a subirse a la lomita en la postemporada. Anteriormente trabajó en el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee donde dio 10 ponches y no toleró carreras en seis episodios. Por si fuera poco contribuyó a su causa con tres cuadrangulares como bateador designado. La interrogante está en si se presentará con la energía necesaria para enfrentar a la ofensiva de Toronto después de jugar los 18 episodios del partido anterior.

Te puede interesar: Selección de Panamá Sub20 se quedó con la medalla de plata en Guatemala

Concepto

La Serie Mundial es la gran final del béisbol de las Grandes Ligas (MLB) en Estados Unidos. Es la serie que decide al campeón absoluto de la temporada de las ligas mayores.

Participantes: Se enfrentan los campeones de las dos ligas que componen la MLB:

Se enfrentan los campeones de las dos ligas que componen la MLB: La Liga Americana (AL)

La Liga Nacional (NL)

Formato: Es una serie al mejor de siete juegos . Es decir, el primer equipo que gane cuatro partidos se corona campeón.

Es una serie al . Es decir, el primer equipo que gane se corona campeón. Cuándo se juega: Generalmente se celebra a finales de octubre , por eso a veces se le llama “ Clásico de Otoño ”.

Generalmente se celebra , por eso a veces se le llama “ ”. Historia: La primera Serie Mundial se jugó en 1903 entre los Boston Americans (hoy Red Sox) y los Pittsburgh Pirates .

La primera Serie Mundial se jugó en entre los y los . Importancia: Aunque se llama “Serie Mundial”, participan solo equipos de Estados Unidos y uno de Canadá (los Azulejos de Toronto). Sin embargo, el nombre refleja la gran cantidad de jugadores internacionales que compiten en la MLB.

Calendario de partidos