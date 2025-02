Béisbol Juvenil 2025: Conoce los líderes ofensivos y defensivos del campeonato nacional

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) reveló esta mañana a los ganadores de los líderes defensivos y ofensivos del 56° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, XV Copa Caja de Ahorros, en honor a Martín Crespo Bernal.

Además, esta semana la Fedebeis estará anunciando los ganadores de otros premios destacados:

Lanzador del Año – Martes

– Martes Mánager del Año – Miércoles

– Miércoles Jugador Más Valioso 2025 – Jueves

Estos reconocimientos se otorgarán siguiendo la programación enviada a la prensa especializada.

Líderes Defensivos

Campeón Receptor : Eduardo Rodríguez ( Panamá Este )

: ( ) Campeón 1B : Alfonso Pinto ( Veraguas )

: ( ) Campeón 2B : Juan Vargas ( Darién )

: ( ) Campeón 3B : Dafhir Núñez ( Chiriquí )

: ( ) Campeón SS : Joel Muñoz ( Veraguas )

: ( ) Campeón LF : Kevin Peralta ( Veraguas )

: ( ) Campeón CF : Francisco Pimentel ( Herrera )

: ( ) Campeón RF: David Shirley (Coclé)

Líderes Ofensivos

Campeón bate : Luis Escudero ( Coclé ) – Promedio de .466

: ( ) – Promedio de Líder en carreras impulsadas : Luis Escudero ( 33 )

: ( ) Líder en jonrones : Luis Escudero ( 6 )

: ( ) Líder en bases robadas : Ricardo Acosta ( Coclé ) – 19

: ( ) – Líder en juegos ganados y perdidos : Brandy Mendoza ( Los Santos ) – 5-0

: ( ) – Líder en ponches : Joel González ( Darién ) – 55

: ( ) – Líder en efectividad: Fabián Carrera (Panamá Metro) – 0.32

Así van las series de las semifinales del torneo nacional

El torneo nacional de béisbol está en su fase más emocionante, con las semifinales en pleno desarrollo. Dos series están en marcha: Coclé vs Herrera y Panamá Metro vs Chiriquí. Aquí te contamos cómo van los enfrentamientos, los resultados hasta ahora y el calendario de partidos para que no te pierdas ni un detalle.

Coclé vs Herrera: Coclé lidera la serie 1-0

La serie entre Coclé y Herrera comenzó con un triunfo contundente de Coclé, que se impuso en el Juego 1 con un marcador de 2-1 en el Estadio José Antonio Remón Cantera. Este resultado coloca a Coclé como líder de la serie, pero Herrera buscará igualar las cosas en los próximos encuentros.

Calendario de la serie Coclé vs Herrera :

: Lunes 17 de febrero de 2025 : Juego 2 en el Estadio José Antonio Remón Cantera (Transmisión por TVMAX ).

: Juego 2 en el (Transmisión por ). Miércoles 19 de febrero de 2025 : Juego 3 en el Estadio Claudio Nieto .

: Juego 3 en el . Jueves 20 de febrero de 2025 : Juego 4 en el Estadio Claudio Nieto .

: Juego 4 en el . Viernes 21 de febrero de 2025 : Juego 5 en el Estadio Claudio Nieto (en caso de ser necesario).

: Juego 5 en el (en caso de ser necesario). Domingo 23 de febrero de 2025 : Juego 6 en el Estadio José Antonio Remón Cantera (en caso de ser necesario).

: Juego 6 en el (en caso de ser necesario). Lunes 24 de febrero de 2025: Juego 7 en el Estadio José Antonio Remón Cantera (en caso de ser necesario).

Todos los partidos comenzarán a las 7:00 pm, y los fanáticos podrán disfrutar de un béisbol de alto nivel en estos escenarios emblemáticos.

Panamá Metro vs Chiriquí: Serie empatada 1-1

La serie entre Panamá Metro y Chiriquí ha sido un sube y baja de emociones. En el Juego 1, Chiriquí dio un golpe contundente al derrotar a Panamá Metro con un marcador de 9-0 en el Estadio Rod Carew. Sin embargo, Panamá Metro reaccionó en el Juego 2 con una espectacular victoria de 12-1, igualando la serie 1-1.

Calendario de la serie Panamá Metro vs Chiriquí :

: Martes 18 de febrero de 2025 : Juego 3 en el Estadio Kenny Serracín .

: Juego 3 en el . Miércoles 19 de febrero de 2025 : Juego 4 en el Estadio Kenny Serracín (Transmisión por TVMAX ).

: Juego 4 en el (Transmisión por ). Jueves 20 de febrero de 2025 : Juego 5 en el Estadio Kenny Serracín (en caso de ser necesario).

: Juego 5 en el (en caso de ser necesario). Sábado 22 de febrero de 2025 : Juego 6 en el Estadio Rod Carew (en caso de ser necesario).

: Juego 6 en el (en caso de ser necesario). Domingo 23 de febrero de 2025: Juego 7 en el Estadio Rod Carew (en caso de ser necesario).

Los partidos también comenzarán a las 7:00 pm, y los aficionados podrán disfrutar de una serie llena de emociones y talento.

¿Qué esperar de estas semifinales?

Las semifinales prometen ser una batalla intensa entre equipos que buscan un lugar en la gran final del torneo nacional. Coclé ha tomado ventaja en su serie contra Herrera, pero este último equipo buscará igualar las cosas en el próximo partido. Por otro lado, Panamá Metro y Chiriquí están empatados 1-1, lo que garantiza una serie llena de incertidumbre y emociones.

No te pierdas ni un detalle de estas emocionantes series. Sigue el calendario, marca las transmisiones en TVMAX y prepárate para disfrutar del mejor béisbol en los estadios más emblemáticos del país.