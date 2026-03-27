Béisbol Mayor 2026 calendario| Estos son los partidos para el viernes 27 de marzo en el campeonato nacional

¡HOY! Colón vs Panamá Metro, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La actividad en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se intensifica este viernes cuando se desarrolle la jornada 13. Una fecha que puede ser clave en el camino hacia la clasificación a la Ronda de Ocho.

Seis partidos están programados para esta fecha. Estos son:

Darién vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Después de sacar un triunfo importante sobre Herrera, las 'Harpías' darienitas viajan a la ciudad de Aguadulce para medir fuerzas ante un conjunto coclesano que pasa por un buen momento.

La 'Leña' Roja lleva dos victorias consecutivas y buscará más triunfos para meterse de lleno en la pelea por uno de los ocho cupos disponibles para la siguiente fase. Sin embargo el elenco darienita está dispuesto a dar la pelea.

Colón vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew/ Transmite TVMAX)

Los 'Correcaminos' colonenses y los metropolitanos están en la zona de clasificación, pero no pueden dormirse en sus laureles.

Una victoria será valiosa para el que la consiga en estos momentos donde no hay equipos clasificados ni eliminados.

El pasado 21 de marzo, estos dos conjuntos se enfrentaron en el estadio Roberto Mariano Bula donde los colonenses salieron airosos de forma contundente. ¿Se repetirá la historia o los metropolitanos se desquitarán?

Panamá Este vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera)

El moderno estadio de La Chorrera será el escenario de ese encuentro entre los conjuntos del Este y del Oeste.

Los 'Vaqueros' de Oeste buscarán un triunfo que les consolide en la lucha por la clasificación a la Ronda de Ocho. No obstante, los del Este requieren de la victoria para mejorar y seguir adelante en la competencia.

Los Santos vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

La segunda versión del Clásico de Azuero se jugará en Monagrillo y los contendientes saldrán en busca de una victoria que mantenga vivas sus esperanzas de avanzar en la contienda.

El antecedente previo a este cotejo se dio el pasado viernes 20 de marzo en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández. En esa ocasión, los santeños triunfaron por pizarra de 11 carreras por 6.

Bocas del Toro vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Los 'Tortugueros' bocatoreños llegan a la ciudad de David donde enfrentarán a uno de los equipos que se ubican en los primeros puestos por la clasificación a la Ronda de Ocho.

Ganar significa un impulso importante para los visitantes, pero tienen que medir fuerzas con un elenco del 'Valle de la Luna' que ha tenido un buen desempeño y ha podido mantener un lugar privilegiado en la tabla de posiciones.

Chiriquí Occidente vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Los 'Indios' veragüenses tratarán de romper con una racha de dos derrotas consecutivas cuando enfrenten a unos occidentales que están en los últimos puestos de la contienda.

¿Podrá Veraguas imponerse en casa o será Chiriquí Occidente el que dé la sorpresa?

Todos los juegos están programados para iniciar a las 7:00 p.m.

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