EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Darién vs Herrera: partido pendiente del campeonato nacional

El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se vive a través de TVMAX.

Panamá/La espera terminó para Darién y Herrera que hoy pueden llevar a cabo el partido que tienen pendiente de la jornada 4 del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

A continuación presentamos las alineaciones de estos dos conjuntos para este juego.

Después de que se pospusiera por lluvia el enfrentamiento que debían protagonizar el pasado martes 17 de marzo, herreranos y darienitas han venido forjando sus caminos que esperan les lleven a la clasificación a la Ronda de Ocho.

En un torneo donde se han desarrollado 12 jornadas, los herreranos han ganado seis de nueve partidos disputados. Además de este cotejo ante las 'Harpías' darienitas tienen pendiente otro cotejo ante Panamá Metro, el que fue suspendido por lluvia el 19 de marzo cuando se jugaba la parte alta del segundo episodio.

Por su parte, Darién tiene récord de cuatro triunfos y cinco pérdidas. Al igual que sus rivales de turno, tienen otro juego pendiente el que es contra Veraguas el que fue pospuesto por lluvia el 18 de marzo.

Ambos colectivos necesitan sacar una victoria que les dé el impulso necesario para luchar por la clasificación a la Ronda de Ocho.

Sigue las acciones de este partido en este minuto a minuto. También puedes enterarte de lo último en información deportiva a través de las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Estado de los equipos

Chiriquí: 8-3

Veraguas: 7-3*

Colón: 7-4

Panamá Oeste: 7-4

Herrera: 6-3 *

Panamá Metro: 6-4*

Bocas del Toro: 6-5

Los Santos: 5-6

Coclé: 5-6

Darién: 4-5 *

Panamá Este: 1-10

Chiriquí Occidente: 1-10

Jornada anterior

Chiriquí 12-2 Chiriquí Occidente (Finalizado en 8 episodios)

Los chiricanos superaron a los occidentales en un duelo entre equipos vecinos, realizado en el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles, que culminó en ocho episodios por abultamiento de carreras.

Eddie Serrano fue el lanzador ganador al completar un relevo de dos episodios en los que permitió un imparable y dio una base por bola. La derrota la cargó Oriel Carreño.

Iraj Serrano conectó cuatro hits en cuatro turnos, anotó tres carreras y empujó una por Chiriquí. Jonathan Saavedra de 4-3 con dos anotadas y una remolcada, Carlos Xavier Quiroz y Ariel Serrano de 4-2 con una anotada y dos impulsadas cada uno.

Por Chiriquí Occidente, Andrés Arauz de 3-2 con una carrera anotada. Gonzalo Galástica de 2-1 con una impulsada, Víctor del Castillo y Víctor Acosta de 3-1 cada uno.

Panamá Este 2-6 Coclé

La 'Leña Roja' coclesana sumó su segunda victoria consecutiva al superar al elenco del Este en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Luis Machuca se apuntó la victoria al lanzar los nueve episodios del juego en los que toleró cinco inatrapables y dos anotaciones con ocho ponches. Juan Lanza se acreditó el descalabro.

Abel De León bateó de 3-3 con una carrera anotada y una impulsada por Coclé. Luis Castillo de 4-3 con una anotada y una remolcada y Ramón Castillo de 4-2 con una empujada.

Por Panamá Este, Jesús Delgado de 3-1 con una carrera anotada. Kevin De Los Reyes y Jesús Ortiz de 3-1.

Bocas del Toro 4-1 Los Santos

Los 'Tortugueros' bocatoreños superaron a los santeños en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.

Roberto Núñez se acreditó el triunfo en una faena de seis entradas y dos tercios en los que permitió un hit, no recibió carreras, dio seis ponches y tres bases por bolas. Samuel Pérez se quedó con el descalabro.

Yeremy Lezcano bateó de 4-3 por Bocas del Toro. Eduards Toló de 5-2 con dos carreras anotadas y Edwin Walden de 3-1 con una impulsada.

Por Los Santos, Belarmino Campos de 3-2 con una carrera impulsada. Michael Mendoza de 3-1, Darian García y Christian Cedeño de 4-1 cada uno.

Panamá Oeste 4-2 Panamá Metro

Arod Mckenzie conectó un cuadrangular productor de dos carreras, en la parte alta del tercer episodio, que allanó el camino al triunfo para los 'Vaqueros' de Oeste que vencieron al conjunto metropolitano en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá.

Miguel Gómez permitió dos inatrapables, no recibió carreras y dio dos ponches en un relevo de tres entradas para ser el lanzador ganador. En tanto que Enrique Saldaña cargó con la derrota.

Benjamín Bailey pegó de 5-3, anotó una carrera y empujó una por Panamá Oeste. Carlos Bethancourt de 4-2 con una anotada y Arod McKenzie de 5-2, un cuadrangular, con una anotada y dos remolcadas.

Por Panamá Metro, José Aparicio de 3-2 con una carrera anotada. Abraham Rodríguez de 4-2, José Camargo de 3-1 y Emmanuel Forde de 4-1 con una anotada y una impulsada.

Darién 7-8 Colón

Un doble de Jesús López, en la parte baja del noveno episodio, empujó la carrera que le dio la victoria a los 'Correcaminos' colonenses sobre las 'Harpías' darienitas en el estadio Roberto Mariano Bula de la ciudad de Colón.

Gabriel Ramos se apuntó el triunfo en un relevo de un episodio y dos tercios en los que no toleró hits ni carreras con un ponche y una base por bola. El descalabro fue para Jereniel Herrera.

Jesús López conectó de 5-3 con dos carreras anotadas y una impulsada por Colón. Omar Ortega de 4-2 con dos empujadas, Víctor Moscote de 3-2 con una anotada y una remolcada, Germain Ruiz de 2-2 con una anotada y Jason Patterson de 3-1 con una anotada y tres impulsadas.

Por Darién, Moisés Varela de 4-2 con tres carreras impulsadas. Isaías Velásquez de 5-3 con una anotada y dos remolcadas y Luis De León de 4-2 con dos anotadas y dos empujadas.

Herrera 10-5 Veraguas

Los herreranos lograron un triunfo como visitante sobre los 'Indios' veragüenses en el estadio Omar Torrijos de Santiago.

Rafael De León se acreditó la victoria en una labor monticular de cuatro entradas y un tercio en los que toleró tres hits y una carrera con cuatro ponches propinados. En tanto Jonathan Amaya se quedó con la derrota.

Javier González de 5-3 con una carrera anotada y dos empujadas por Herrera. Juan Alonso de 3-2 con tres anotadas y una impulsada, José Rodríguez de 5-2 con una remolcada y Abdiel Alonso de 5-2 con dos anotadas.

Por Veraguas, Navid Sánchez de 4-3 con una carrera anotada y una empujada. Juan Aizprúa de 3-1 con dos anotadas y una remolcada, Edder Cerceño de 4-1 con una impulsada y Álvaro Guevara de 4-1 con una anotada.