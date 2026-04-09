Béisbol Mayor 2026 | 3 razones por la cual Chiriquí empató la serie ante Veraguas en el campeonato nacional

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Panamá/Cuando todo parecía definido, Chiriquí sacó carácter y empató la serie 2-2 frente a Veraguas en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, obligando a un decisivo quinto partido este viernes 10 de abril a las 7:00 p.m. en el estadio Kenny Serracín, en David.

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Los Indios de Veraguas habían tomado ventaja de 2-0 como visitantes, pero en Santiago, los del Valle de la Luna cambiaron completamente la historia. Estas son las tres claves de la remontada chiricana:

1. Pitcheo intratable

Chiriquí no ha permitido carreras en los últimos dos juegos, firmando blanqueadas consecutivas (5-0 y 10-0). El cuerpo de lanzadores ha sido dominante y ha silenciado por completo a la ofensiva veragüense.

2. Despertar ofensivo

Luego de un inicio complicado, los chiricanos reaccionaron con fuerza, anotando 15 carreras en los últimos dos encuentros, mostrando contundencia y aprovechando cada oportunidad.

3. Defensa sólida

La consistencia también se ha visto en el guante: solo un error en los últimos dos juegos, clave para mantener el control y respaldar el gran trabajo del pitcheo.

Con la serie igualada, todo se definirá en David en un duelo de alto voltaje.

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Así marchan las otras series:

(4) Colón vs (5) Herrera

Colón lidera 2-1

Herrera 3-2 Colón (10 episodios)

Herrera 6-7 Colón

Colón 7-2 Herrera

(3) Panamá Oeste vs (6) Darién

Serie empatada 2-2

Darién 2-9 Panamá Oeste

Darién 6-2 Panamá Oeste

Panamá Oeste 7-0 Darién

Panamá Oeste 2-4 Darién

Además, Bocas del Toro completó la barrida 3-0 sobre Coclé.

La emoción está al máximo en el Béisbol Mayor 2026. Todo listo para un cierre de infarto.