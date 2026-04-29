Béisbol Mayor 2026 noticias| Chiriquí vs Bocas del Toro: Estos son los lanzadores abridores del juego 5 de la serie final

¡HOY! Juego 5 de la serie final entre Chiriquí y Bocas del Toro, el miércoles 29 de abril a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Llegó el día para la realización del quinto partido de la serie final del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor entre los equipos de Chiriquí y Bocas del Toro.

El estadio Rod Carew es el escenario de un encuentro que podría representar la consagración de los 'Tortugueos' bocatotreños como campeones o la extensión de a serie para los chiricanos.

Los lanzadores abridores han sido asignados. Darío Agrazal asume esa responsabilidad por Chiriquí y Pedro Torres hace lo propio por Bocas del Toro.

Esta será la segunda presentación de ambos serpentineros en la serie. Agrazal lanzó en el segundo juego de la serie, cargó con la derrota en esa ocasión al permitir 10 imparables y tres carreras en seis episodios y un tercio, dio cuatro ponches y no concedió bases por bolas.

Torres se acreditó el triunfo en el primer juego. En esa ocasión trabajó ocho episodios, permitió nueve inatrapables y tres carreras, dio siete ponches y dos bases por bolas.

¿Cuál será el desempeño de ambos lanzadores en este encuentro? Sintoniza TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ para que seas testigo de lo que se espera sea un partido protagonizado por dos abridores de alto nivel.

Te puede interesar: Béisbol Mayor 2026 | Juan Diego Alonso es elegido jugador más valioso del campeonato mayor