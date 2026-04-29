Béisbol Mayor 2026 previa| Bocas del Toro vs Chiriquí: la serie final se traslada al Rod Carew para el juego 5

¡HOY! Juego 5 de la serie final entre Chiriquí y Bocas del Toro a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La serie final del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se reanuda este miércoles con la realización del quinto partido que tendrá un escenario neutral, el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá.

Chiriquí y Bocas del Toro salen al terreno de juego deseosos de una victoria. Por el bando chiricano, esta representaría la continuidad de la serie. Al haber perdido tres de cuatro encuentros, los del 'Valle de la Luna' necesitan ganar para extender la serie y mantener la ilusión de concretar una remontada para conseguir el título.

Por el lado bocatoreño, el triunfo significa la alegría de obtener su segundo galardón de campeón nacional mayor consecutivo.

Situación

Los 'Tortugueros' bocatoreños lideran la serie final por récord de tres victorias y una derrota. Eso representa una posición privilegiada que han conseguido mediante un bateo efectivo, un pitcheo que se ha mantenido consistente y un estilo agresivo para correr las bases.

Bocas del Toro tiene un promedio de bateo colectivo en la final de .295 al acumular 39 imparables en 132 turnos. Mientras que Chiriquí registra un total de 35 incogibles en 129 oportunidades para .271.

El cuerpo de lanzadores bocatoreño ha permitido 12 carreras limpias en 35 episodios para una efectividad de 3.09. En tanto que los serpentineros del elenco chiricano toleraron 17 anotaciones limpias en 34 entradas para 4.50.

Además, los bocatoreños han sacado provecho de las bases robadas ya que acumulan ocho sobre una de los chiricanos.

En el aspecto defensivo, Bocas del Toro ha cometido tres errores ante uno de Chiriquí.

¿Podrán los 'Tortugueros' consagrarse campeones o será el 'Ganao' Bravo' el que salga airoso y extienda la serie a un sexto juego? La respuesta a esta pregunta la iremos descubriendo a partir de las 8:00 p.m.

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Estado de la serie final

Jueves 23 de abril de 2026: Chiriquí 3-7 Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron) Viernes 24 de abril de 2026: Chiriquí 2-3 Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron) Domingo 26 de abril de 2026: Bocas de Toro 3-4 Chiriquí (Estadio Kenny Serracín) Lunes 27 de abril de 2026: Bocas de Toro 6-3 Chiriquí (Estadio Kenny Serracín) Miércoles 29 de abril de 2026: Chiriquí vs Bocas del Toro (Estadio Rod Carew) Jueves 30 de abril de 2026: Bocas de Toro vs Chiriquí (Estadio Rod Carew)* Viernes 1 de mayo de 2026: Chiriquí vs Bocas del Toro (Estadio Rod Carew)*

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