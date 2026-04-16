Béisbol Mayor 2026 previa| Bocas del Toro vs Colón: semifinal caribeña se reactiva en el Mariano Bula

Sintoniza el juego 4 de la serie entre Chiriquí y Panamá Oeste, hoy a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Bocas del Toro y Colón reanudarán hostilidades este jueves para el tercer partido de su serie semifinal en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Después de dos partidos interesantes, la acción continuará en el estadio Roberto Mariano Bula de la ciudad de Colón, una de las mejores plazas del torneo. Por lo tanto se espera un lleno completo y la garantía de un buen espectáculo por parte de ambos conjuntos.

La serie está empatada a un triunfo por equipo así que la consigna de ambos conjuntos será obtener la victoria y tomar la ventaja.

A nivel ofensivo, Bocas del Toro registra un promedio de bateo colectivo de .258 en dos partidos jugados. Esto como resultado de 17 imparables conectados en 66 turnos. Por su parte, Colón ha bateado 11 inatrapables en 64 oportunidades para .172.

El cuerpo de lanzadores de los 'Tortugueros' bocatoreños permitió cuatro carreras limpias en 18 episodios para una efectividad colectiva de 2.00. Mientras que los 'Correcaminos' colonenses registran 3.18 de efectividad ya que toleraron seis anotaciones limpias en 17 entradas.

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