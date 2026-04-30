Béisbol Mayor 2026 final | Chiriquí busca igualar la serie y Bocas del Toro quiere coronarse en el juego 6

Sintoniza el juego 6 de la serie final entre Bocas del Toro y Chiriquí, el jueves 30 de abril a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La gran final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 vivirá este jueves un nuevo capítulo de alta tensión cuando Chiriquí y Bocas del Toro disputen el Juego 6 de la serie final en el Estadio Nacional Rod Carew, desde las 7:00 p.m., en un compromiso que podría definir al campeón de la temporada.

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Los tortugueros de Bocas del Toro llegan con ventaja de 3-2 en la serie, pero el panorama cambió tras la sólida reacción chiricana en el quinto encuentro, donde los del Valle de la Luna se impusieron con autoridad 7 carreras por 0 para mantenerse con vida en la disputa por el título.

La gran figura de ese compromiso fue el derecho Dario Agrazal, quien firmó una actuación dominante al trabajar 8.2 episodios sin permitir carreras, controlando por completo a la ofensiva bocatoreña y devolviendo la confianza a la tropa chiricana en el momento más crucial del campeonato.

Con ese resultado, Chiriquí llega fortalecido anímicamente a un sexto partido donde buscará empatar la serie y forzar un decisivo Juego 7, mientras que Bocas del Toro intentará recuperar el nivel mostrado en los primeros encuentros para sellar el campeonato esta misma noche.

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Así marcha la serie final del Béisbol Mayor 2026

Jueves 23 de abril: Chiriquí 3-7 Bocas del Toro

Chiriquí 3-7 Bocas del Toro Viernes 24 de abril: Chiriquí 2-3 Bocas del Toro

Chiriquí 2-3 Bocas del Toro Domingo 26 de abril: Bocas del Toro 3-4 Chiriquí

Bocas del Toro 3-4 Chiriquí Lunes 27 de abril: Bocas del Toro 6-3 Chiriquí

Bocas del Toro 6-3 Chiriquí Miércoles 29 de abril: Chiriquí 7-0 Bocas del Toro

Un duelo con sabor a séptimo juego

La presión será máxima para ambos equipos.

Bocas del Toro buscará aprovechar para convertirse en bicampeón.

buscará aprovechar para convertirse en bicampeón. Chiriquí intentará completar la remontada parcial y extender la serie.

El ambiente promete ser electrizante en el estadio Nacional Rod Carew, con dos de las aficiones más apasionadas del país acompañando a sus novenas en un choque que puede marcar el desenlace de una de las finales más disputadas de los últimos años.

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Dónde ver el Juego 6

El compromiso será transmitido EN VIVO por:

TVMAX

TVN Pass

Canal de YouTube TVMAX Panamá

Si Chiriquí consigue la victoria, el Juego 7 se disputará el viernes 1 de mayo en el mismo escenario.