Béisbol Juvenil calendario | Conoce los juegos que transmitirá TVMAX en esta ronda de ocho

Panamá/La emoción del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil Copa Caja de Ahorros 2026 también se vivirá en la pantalla, luego de que TVMAX anunciara su calendario oficial de transmisiones para la Ronda de Ocho, una serie pactada al mejor de siete juegos que definirá a los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales del torneo juvenil más importante del país.

Además de la señal abierta de TVMAX, los fanáticos podrán seguir cada detalle de los encuentros seleccionados a través de TVN Pass y del canal oficial de YouTube de TVMAX Panamá, ampliando las opciones para no perderse ningún lanzamiento, jugada clave o celebración.

Otras noticias: Béisbol Juvenil calendario | Este es el calendario de la ronda de ocho en el campeonato nacional

Juegos que transmitirá TVMAX – Ronda de Ocho

Todos los partidos en pantalla serán a las 7:00 p.m.

Viernes 30 de enero – Juego 1

Chiriquí Occidente vs Coclé

Domingo 1 de febrero – Juego 2

Herrera vs Panamá Oeste

Martes 3 de febrero – Juego 3

Panamá Oeste vs Herrera

Miércoles 4 de febrero – Juego 4

Panamá Oeste vs Herrera

Jueves 5 de febrero – Juego 5

Panamá Oeste vs Herrera

Viernes 6 de febrero – Juego 6

Chiriquí Occidente vs Coclé

Domingo 8 de febrero – Juego 7

Herrera vs Panamá Oeste

Estos enfrentamientos serán el eje de la cobertura televisiva, con especial atención a las series entre Chiriquí Occidente y Coclé, así como el atractivo cruce entre Herrera y Panamá Oeste, dos novenas que prometen una batalla cerrada de principio a fin.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Así quedaron los piques para la ronda de ocho del campeonato nacional

⚾ El resto del calendario de la Ronda de Ocho

Mientras la señal de TVMAX se centra en los duelos más destacados, la acción se extenderá por todo el país con juegos en estadios emblemáticos como el José Antonio Remón Cantera, Kenny Serracín, Mariano Rivera, Rod Carew, Glorias Deportivas Baruenses, Roberto Hernández y Claudio Nieto.

Viernes 30 de enero (7:00 p.m.)

Los Santos vs Chiriquí – Estadio Kenny Serracín

Sábado 31 de enero (7:00 p.m.)

Chiriquí Occidente vs Coclé – José Antonio Remón Cantera

– José Antonio Remón Cantera Los Santos vs Chiriquí – Kenny Serracín

– Kenny Serracín Herrera vs Panamá Oeste – Mariano Rivera

– Mariano Rivera Panamá Este vs Panamá Metro – Rod Carew

Domingo 1 de febrero (7:00 p.m.)

Panamá Este vs Panamá Metro – Rod Carew

Lunes 2 de febrero (7:00 p.m.)

Coclé vs Chiriquí Occidente – Glorias Deportivas Baruenses

– Glorias Deportivas Baruenses Chiriquí vs Los Santos – Roberto Hernández

Martes 3 de febrero (7:00 p.m.)

Coclé vs Chiriquí Occidente – Glorias Deportivas Baruenses

– Glorias Deportivas Baruenses Chiriquí vs Los Santos – Roberto Hernández

– Roberto Hernández Panamá Metro vs Panamá Este – Rod Carew

Miércoles 4 de febrero (7:00 p.m.)

Coclé vs Chiriquí Occidente – Glorias Deportivas Baruenses

– Glorias Deportivas Baruenses Chiriquí vs Los Santos – Roberto Hernández

– Roberto Hernández Panamá Metro vs Panamá Este – Rod Carew

Jueves 5 de febrero (7:00 p.m.)

Panamá Metro vs Panamá Este – Rod Carew

Sábado 7 de febrero (7:00 p.m.)

Chiriquí Occidente vs Coclé – José Antonio Remón Cantera

– José Antonio Remón Cantera Los Santos vs Chiriquí – Kenny Serracín

– Kenny Serracín Herrera vs Panamá Oeste – Mariano Rivera

– Mariano Rivera Panamá Este vs Panamá Metro – Rod Carew

Con esta amplia cobertura, la Ronda de Ocho del Béisbol Juvenil Copa Caja de Ahorros 2026 llegará a todos los rincones del país, combinando la pasión de los estadios con la emoción de la televisión y las plataformas digitales. La mesa está servida para noches de béisbol, rivalidades históricas y jóvenes talentos que buscan escribir su nombre en la historia del deporte panameño.

👉Suscríbete AQUÍ a nuestro canal de YOUTUBE y profundiza con nosotros👈

Al suscribirte, activas las notificaciones (🔔) y te aseguras de no perderte ningún contenido. ¡Porque el deporte se vive con más intensidad cuando se comprende en profundidad!