New York Yankees revelan su Top 10 de todos los tiempos: Mariano Rivera brilla como leyenda panameña

Panamá/Los New York Yankees, una franquicia sinónimo de grandeza en el béisbol, han presentado su esperada lista de los 10 mejores jugadores de todos los tiempos, celebrando un legado que abarca más de un siglo.

Este icónico roster, lleno de nombres grabados en la historia del deporte, incluye un momento destacado para Panamá con Mariano Rivera, el legendario cerrador, ocupando el puesto número 6. El anuncio ha reavivado las discusiones entre aficionados y analistas, mostrando el impacto global de los Bombarderos del Bronx.

En el primer lugar está Babe Ruth, el Sultán del Bat, cuya etapa de 1920 a 1934 redefinió el poder al bate con un promedio de .349 y 659 jonrones como Yankee. Su carisma descomunal estableció el estándar para las generaciones futuras.

En el segundo puesto, Lou Gehrig, el Caballo de Hierro, brilla con su carrera de 1923 a 1939, exhibiendo un promedio de .340 y 493 jonrones, simbolizando la resistencia con 2,130 juegos consecutivos. Mickey Mantle, el versátil bateador ambidiestro, asegura el tercer lugar con su paso de 1951 a 1968, logrando un promedio de .298 y 536 jonrones, su velocidad y potencia reflejadas en su Triple Corona de 1956.

Joe DiMaggio, el Yankee Clipper, ocupa el cuarto lugar con su etapa de 1936 a 1951, destacando por un promedio de .325 y una racha de 56 juegos bateando en 1941, un récord aún vigente. Derek Jeter, el capitán de la dinastía de finales de los 90 y 2000, completa los cinco primeros con su carrera de 1995 a 2014, un promedio de .310 y 3,465 hits, sus actuaciones clave en postemporada lo consolidaron con cinco títulos de Serie Mundial.

En el sexto lugar, Mariano Rivera se alza como el orgullo de Panamá. Líder histórico en salvamentos con 652 de 1995 a 2013, su cutter fue un arma que atormentó a los bateadores, ganándole cinco anillos de Serie Mundial y un promedio de carreras limpias de 2.21. Sus 13 selecciones al Juego de Estrellas y su ingreso unánime al Salón de la Fama en 2019 resaltan su excelencia como cerrador. La inclusión de Rivera subraya el alcance global de los Yankees, inspirando a una nueva generación de talento latinoamericano.

Yogi Berra, el receptor con frases memorables, se ubica en el séptimo puesto con su carrera de 1946 a 1963, un promedio de .285 y 358 jonrones, además de 10 títulos de Serie Mundial. El contemporáneo de Rivera, Alex Rodríguez, toma el octavo lugar con su etapa de 2004 a 2016, un promedio de .283 y 351 jonrones.

Reggie Jackson, Mr. October, asegura el noveno puesto con su paso de 1977 a 1981, un promedio de .281 y cinco jonrones en Series Mundiales que definen su clutch. Cierra la lista Aaron Judge, el rostro actual del equipo, cuya carrera de 2016 a la fecha incluye un promedio de .293 y 363 jonrones, incluyendo un récord de la Liga Americana con 62 en 2022.

Este top 10 de los Yankees refleja la rica historia de la franquicia, fusionando eras y estilos, con la presencia de Mariano Rivera como un homenaje a su influencia internacional. Mientras los debates entre aficionados continúan, una cosa es clara: las rayas pínstripes siguen brillando, desde Ruth hasta Judge, con el mejor de Panamá aportando un resplandor global.