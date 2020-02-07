Paolo Espino con gran faena allanó el camino de Rep. Dominicana al título en la Serie del Caribe

Los Toros del Este se llevaron los máximos honores del evento realizado en San Juan, Puerto Rico

Los Toros de República Dominicana conquistaron el campeonato de la Serie del Caribe 2020 al doblegar a los Cardenales de Venezuela 9-3, en partido celebrado en el estadio Hiram Bithorn de la capital puertorriqueña.

Dominicana salió agresivo al terreno de juego desde el inicio y logró mantener su nivel a lo largo de las nueve entradas para llevarse la victoria, alentados por una afición que se dejó sentir durante todo el partido.

Las gradas se tiñeron de rojo, azul y blanco, colores de la bandera dominicana, gracias a la gran cantidad de quisqueyanos que han hecho de Puerto Rico su segundo hogar.

Las carreras dominicanas fueron sumándose poco a poco hasta abultar el marcador en su favor.

Los Toros de Dominicana consiguieron su primera carrera en el tercer episodio, en las piernas del segunda base, Gustavo Núñez, quien fue impulsado por un sencillo al jardín izquierdo de Rubén Sosa.

En la cuarta entrada, el primera base Peter O’Brien continuó su paso arrollador por el torneo. Conectó sencillo al jardín derecho para llegar a la primera almohadilla y adelantar a Jordany Valdespín a tercera.

En el siguiente turno, Abraham Almonte despachó un doble al jardín central remolcando a Valdespín hasta el home para la segunda carrera de los quisqueyanos.

El madero del tercera base Diego Goris también sonó en el episodio y con una línea al bosque izquierdo empujó a O’Brien para la tercera carrera.

Venezuela reaccionó en la quinta entrada cuando un doble de Gorkys Hernández por el jardín central e impulsó a Adonis García al home.

Pero la emoción en las gradas venezolanas duró poco cuando en la parte baja del quinto episodio los dominicanos O’Brien y Abraham Almonte cruzaron el plato para poner el marcador a su favor 5-1.

Un pasbol del receptor venezolano Alixon Suárez permitió la sexta carrera para los quisqueyanos. En la jugada anotó Junior Lake.

La séptima entrada puso a respirar profundo a los quisqueyanos cuando los bates del contrario sonaron de lo lindo consiguiendo dos nuevas anotaciones. Las carreras fueron de García y Hernández.

Los quisqueyanos no se dejaron amedrentar y contestaron rayando el plato en tres ocasiones. Provocando incluso la ira del dirigente venezolano Luis Ugueto, quien salió del dugout a discutir las apreciaciones de los árbitros en los lanzamientos. Anotaron Jorge Mateo, Junior Lake y Félix Pie.

El lanzador panameño Paolo Espino se acreditó la victoria en una faena de cinco entradas en las que permitió una carrera y cuatro imparables, dio cinco ponches y no otorgó bases por bolas.

Es el vigésimo título de República Dominicana, el primero desde 2012, cuando dominaron el torneo caribeño con los Leones del Escogido.

En la serie clasificatoria Venezuela dominó a Dominicana 3-2.

El partido de la final tuvo una asistencia de 12.460 fanáticos. Fue el tercer juego de mayor asistencia, solo detrás de los dos encuentros entre Dominicana y Puerto Rico.

San Juan 2020 marcó la historia como la primera Serie del Caribe con un equipo colombiano participando. También como el torneo en el que se estrenó el formato de tres partidos diarios.