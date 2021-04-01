Yankees caen ante su público, los Azulejos de Toronto ganaron 3-2

En Nueva York, los Azulejos de Toronto vencieron a domicilio a los Yankees 3-2 en un Yankee Stadium con un aforo limitado al 20% de su capacidad, unos 11.000 espectadores.

El triunfo fue para el relevista canadiense Jordan Romano (1-0) y el revés para el apagafuegos Nick Nelson (0-1) y salvamento para el taponero Julian Merrywather (1).

En el partido se conectaron dos jonrones, ambos de los dominicanos Teoscar Hernández (Azulejos) y Gary Sánchez (Yankees).

Luego de un año con los eventos deportivos en estadios vacíos por el coronavirus, el Yankee Stadium vibró de alegría con público en las gradas.

Con guantes de catcher, camisetas de su equipo y mascarillas, los aficionados volvieron al Yankee Stadium por primera vez desde octubre de 2019.

"Ha sido un año muy difícil porque los Yankees significan todo para nosotros. Estoy muy emocionado de estar de vuelta", dijo el pequeño David Wickland, de 10 años, que acudió al diamante con su padre William, ambos socios de la franquicia.

Las gradas del Yankee Stadium, con capacidad para 54.000 espectadores, permanecieron vacías durante todos los partidos de la pasada campaña a causa de la pandemia, que ha provocado la muerte de unas 49.000 personas en Nueva York.

En esta primera jornada, el partido entre los Orioles de Baltimore y los Medias Rojas de Boston se pospuso por las malas condiciones del tiempo, mientras que el de Mets y Nacionales en Washington se suspendió por motivos del coronavirus.

El aplazamiento se produce un día después de que los Nacionales reportaran que un jugador había dado positivo por covid-19 y que otros cuatro peloteros, además de un miembro del personal, eran puestos en aislamiento tras el rastreo de contactos.