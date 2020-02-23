El promotor de Joshua quiere un duelo británico ante Fury

Eddie Hearns, el promotor del campeón mundial de los pesos pesados Anthony Joshua, declaró este domingo que querría un combate de reunificación de los títulos entre su pupilo y Tyson Fury, para un duelo 100% británico.

Fury arrebató el sábado por la noche el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al estadounidense Deontay Wilder por decisión del árbitro en el séptimo asalto en Las Vegas, catorce meses después de un primer combate entre ambos que se había saldado con un nulo.

A sus 31 años, Fury está invicto con 28 victorias (21 antes del final) y un nulo en 29 combates.

Wilder, que estaba hasta ahora invicto en 4 peleas, se fue a la lona en el tercer, quinto y séptimo 'round', antes de que el árbitro pusiera fin a su calvario.

Aunque el contrato contempla un tercer combate entre Wilder y Fury, Hearns estimó en Twitter que "no hace falta un tercero" y deseó "pasar directamente (al combate de reunificación) este verano (boreal)".

"He hablado ya con AJ (Anthony Joshua) y quiere que sea su próximo combate", declaró el promotor a la radio TalkSport, incidiendo en ese deseo de ver a su defendido próximamente contra Fury.

Joshua, de 30 años, ostenta los cinturones de campeón de la Asociación Mundial (AMB), la Federación Internacional (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

"Ese combate tiene que hacerse. No tendremos nunca más la ocasión de tener a dos británicos en un combate de reunificación de los títulos de campeones mundiales de los pesos pesados", estimó.

"Os prometo que voy a hacer todo lo posible para montar esa pelea. ¡Tiene que ocurrir!", insistió.