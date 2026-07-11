Mundial 2026| Argentina vs Suiza historia: una rivalidad que resurge 12 años después

Panamá/El historial general entre las selecciones de Argentina y Suiza favorece de manera absoluta al conjunto sudamericano. A lo largo de la historia se han enfrentado en un total de 7 ocasiones, con un saldo de 5 victorias para Argentina, 2 empates y 0 triunfos de Suiza (15 goles a favor de la Albiceleste y solo 3 en contra).

Precisamente hoy, 11 de julio de 2026 a las 8:00 PM, ambas selecciones volverán a escribir un nuevo capítulo cuando se enfrenten en el Arrowhead Stadium de Kansas City por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A continuación, se detalla el balance exclusivo en las Copas del Mundo, donde Argentina mantiene una efectividad perfecta:

Inglaterra 1966: Fase de grupos - Argentina 2-1 Suiza (Primer enfrentamiento oficial. Los goles del triunfo albiceleste en Sheffield fueron obra de Luis Artime y Ermindo Onega para encarrilar la clasificación).

Brasil 2014: Octavos de final - Argentina 1-0 Suiza/ finalizado en tiempos extras (Uno de los duelos más dramáticos. Tras un empate sin goles en los 90 minutos, Lionel Messi asistió a Ángel Di María, quien anotó el agónico gol de la victoria en el minuto 118 del tiempo extra).

Todos los enfrentamientos del historial

Fuera de las citas mundialistas, los combinados se han medido en cinco encuentros de carácter amistoso, en los cuales los helvéticos únicamente consiguieron rescatar dos empates en condición de local:

1966 (Mundial): Argentina 2-0 Suiza

1980 (Amistoso): Argentina 5-0 Suiza

1984 (Amistoso): Suiza 0-2 Argentina

1990 (Amistoso): Suiza 1-1 Argentina (Gol de Abel Balbo)

2007 (Amistoso): Suiza 1-1 Argentina (Gol de Carlos Tevez)

2012 (Amistoso): Suiza 1-3 Argentina (Recordado por ser el primer hat-trick de Lionel Messi con la selección mayor)

2014 (Mundial): Argentina 1-0 Suiza (Tiempo extra)

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