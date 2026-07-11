Mundial 2026| Argentina vs Suiza: estadísticas del primer tiempo del partido de cuartos de final

Panamá/Una primera mitad de alta tensión y planteamientos tácticos contrapuestos se vivió en los cuartos de final del Mundial 2026. Al término de los primeros 45 minutos, Argentina vence 1-0 a Suiza, haciendo gala de una contundencia quirúrgica en un partido donde el balón y el volumen de juego favorecieron por tramos al conjunto helvético.

El libreto del encuentro mostró a una Suiza ambiciosa que, lejos de encerrarse, le disputó la posesión a la Albiceleste. Los europeos controlaron el balón durante el 45% del tiempo frente al 48% de los sudamericanos (con un 7% en disputa), y tejieron una red de pases mucho más densa: 244 entregas (218 completadas) para los suizos contra 192 pases (160 completadas) de los dirigidos por Lionel Scaloni. Sin embargo, el dominio asociativo de Suiza careció de profundidad y punch en el último tercio de la cancha.

La diferencia estuvo en el área

La máxima del fútbol se cumplió a rajatabla en este primer tiempo: los partidos se ganan en las áreas. Ambos equipos registraron 3 remates totales y 1 solo disparo entre los tres palos. La diferencia radicó en la calidad de la ocasión.

Argentina fabricó una jugada colectiva precisa que terminó en una asistencia clave y el único gol del encuentro, facturado desde la comodidad del área penal. Suiza, por su parte, lo intentó más por desesperación que por claridad, ensayando dos de sus tres tiros desde fuera del área grande, sin lograr inquietar al guardameta argentino. La estadística en centros también refleja la frustración helvética: tiraron 6 centros al área y ninguno encontró rematador.

Te puede interesar: Jayden Adams Mundial 2026 | Conoce más de este jugador que enluta al fútbol y vistió los colores de Sudáfrica

Un duelo cortado y de alta fricción

El juego físico fue la herramienta de Suiza para frenar las transiciones argentinas. El combinado europeo cometió una gran cantidad de infracciones, otorgándole a Argentina 13 lanzamientos de falta (recibiendo 7 faltas a cambio). Este ritmo cortado le costó a Suiza la única tarjeta amarilla del encuentro hasta el momento, en un partido que registró 12 faltas recibidas por los suizos frente a las 7 de la Albiceleste.

En el plano defensivo, la paridad se mantuvo en la presión alta y la recuperación, con 9 pérdidas de balón provocadas por Suiza y 8 por Argentina, lo que demuestra que la batalla por el esférico se libró con el cuchillo entre los dientes.

Con el 1-0 en el bolsillo, Argentina se marcha a los vestuarios con la tranquilidad del resultado pero con la tarea de recuperar el mediocampo. Suiza, por su parte, tendrá que transformar su posesión estéril en ocasiones reales de peligro si quiere mantener vivo el sueño de las semifinales en este Mundial 2026.

Te puede interesar: Mundial 2026 | Erling Haaland desata una ola de memes y conquista las redes en la Copa

Desgloce en números

Ataque

Posesión del balón

Argentina: 48%

Suiza: 45%

7% en disputa

Gol

Argentina: 1

Suiza: 0

Encajados

Argentina: 0

Suiza: 1

Dentro del área penal

Argentina: 1

Suiza: 0

Fuera del área penal

Argentina: 0

Suiza: 0

Asistencias

Argentina: 1

Suiza: 0

Remates a puerta

Total

Argentina: 3

Suiza: 3

A puerta

Argentina: 1

Suiza: 1

Fallidos

Argentina: 1

Suiza:1

Dentro del área penal

Argentina: 1

Suiza: 1

Fuera del área penal

Argentina: 1

Suiza: 2

Disciplina

Tarjetas amarillas

Argentina: 0

Suiza: 1

Tarjetas rojas

Argentina: 0

Suiza: 0

Faltas recibidas

Argentina: 7

Suiza: 12

Fueras de juego

Argentina: 1

Suiza: 1

Distribución

Pases

Argentina: 192

Suiza: 244

Pases completados

Argentina: 160

Suiza: 218

Centros

Argentina: 2

Suiza: 6

Centros completados

Argentina: 0

Suiza: 0

Jugadas a balón parado

Saques de esquina

Argentina: 2

Suiza: 1

Lanzamientos de falta

Argentina: 13

Suiza: 8

Penaltis marcados

Argentina: 0

Suiza: 0

Defensa

Autogoles

Argentina: 0

Suiza: 0

Pérdidas de balón provocadas

Argentina: 8

Suiza: 9