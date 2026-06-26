Federación de Frenes: Así podrán escuchar el himno de Panamá si ven el partido por YouTube

La invitación ahora es clara: este sábado, cuando Panamá enfrente a Inglaterra, la afición no solo verá el partido, sino que también será parte del momento previo más simbólico del fútbol.

Ciudad de Panamá, Panamá/Escuchar el himno nacional es uno de los momentos más emotivos y significativos para los panameños cada vez que La Sele sale a la cancha, y este sábado 27 de junio ese instante volverá a sentirse con fuerza durante la transmisión en YouTube del partido entre Panamá e Inglaterra, gracias a una invitación especial dirigida a los fanáticos.

La Federación de Frenes está convocando a la afición a escuchar el himno nacional en sincronía con la transmisión digital, en una experiencia que busca devolverle voz a uno de los rituales más importantes del fútbol, especialmente en plataformas donde ese momento ha llegado a silenciarse por razones técnicas.

Durante años, las transmisiones de partidos de la Selección en plataformas como YouTube han enfrentado una particularidad: los sistemas automáticos de derechos de autor detectan la grabación del himno nacional como contenido protegido, lo que en muchos casos obliga a silenciar ese fragmento para evitar reclamos o bloqueos.

Como resultado, miles de aficionados han visto a los jugadores cantar el himno sin poder escucharlo por YouTube, perdiendo uno de los instantes más simbólicos y cargados de identidad antes del pitazo inicial.

Recuperar la emoción en tiempo real

Para devolverle vida a ese momento, se ha impulsado una alternativa que permite a los seguidores sincronizar la transmisión digital con la señal de radio a través de TVN Radio 96.5 FM y emisoras aliadas en todo el país, logrando así escuchar el himno en tiempo real, tal como suena en el estadio.

La experiencia ya fue probada en un partido anterior de La Sele en el marco del Mundial, a través de la iniciativa Unmuted Anthem, impulsada por Star5 y Cerveza Balboa, donde miles de fanáticos volvieron a sentir la emoción del himno acompañado por las voces de los jugadores y la afición.

Este sábado: un mismo himno, miles de voces

La invitación ahora es clara: este sábado, cuando Panamá enfrente a Inglaterra, la afición no solo verá el partido, sino que también será parte del momento previo más simbólico del fútbol.

La Federación de Frenes impulsa esta experiencia como un llamado a la unión, recordando que el fútbol también se juega desde las gradas, desde las casas y desde cada pantalla donde un panameño sienta orgullo por su bandera.

Porque más allá del resultado, hay instantes que unen a todo un país… y el himno nacional es uno de ellos.

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