Mundial 2026 Panamá vs Croacia| Thomas Christiansen: "Estamos convencidos de que podemos ganar"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Sintoniza el partido Panamá vs Croacia, el martes 23 de junio a las 6:00 p.m., por TVMAX, TVN Pass ,TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/ La Selección de Panamá afronta su próximo desafío ante Croacia con buen ánimo y la seguridad de conseguir un resultado que le mantega con la ilusión de seguir en la competencia dentro del Mundial 2026. Esto lo manifestó el director técnico Thomas Christiansen en la conferencia de prensa previa a ese encuentro.

"Hemos hablado de la posibilidad de ganar a Croacia. Estamos convencidos de que podemos ganar. Debemos tener un buen día y aprovechar las ocasiones para marcar", manifestó. "Soy ambicioso. Hemos visto que en este Mundial se han dado resultados interesantes, que no eran los esperados. ¿Por qué no podemos ser nosotros uno de ellos?", agregó.

Christiansen expresó que respeta a la selección croata, la que considera entre las mejores de Europa. El sostiene que ese elenco presionará mucho al conjunto canalero, por lo que deberá estar bien concentrado durante todo el encuentro.

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"La clave para ganar partidos está en la concentración, en estar metidos en los partidos. Esa es la clave para un rival que nos va a presionar mucho, que nos va a hacer jugar en un bloque junto y corto. Pero cuando tengo la pelota, quiero proponer, quiero ser Panamá," expresó.

El timonel hispano-danés indicó que sus dirigidos están de buen ánimo para enfrentar a Croacia y dejar atrás la amargura que les produjo perder en su debut ante Ghana por un gol anotado en tiempo de reposición.

"Este (el partido ante Croacia) es el más inportante. Lo afrontamos con la ilusión, con las ganas. Lo tenemos que vivir así desde dentro con el corazón y la cabeza. Si lo hacemos de esa manera, estoy seguro que sacaremos un buen resultado. Veo al grupo muy animado, con ganas de sacarse la espinita que nos dejó Ghana en un partido que merecíamos más".

Evitar errores costosos, mediante un mayor control de la pelota y solidez en las transiciones defensivas serán fundamentales para obtener un buen resultado, según lo manifestó Christiansen.

Falta de contundencia

Un aspecto que afectó a Panamá en su partido debut en la Copa del Mundo, ante Ghana, fue la falta de contundencia para rematar a portería. Sobre ese particular, el técnico argumentó que se trabaja mucho para que los jugadores culminen las ocasiones de gol, no solo en el aspecto físico, sino en el mental.

"Siempre trabajamos el aspecto ofensivo. Que los jugadores se concentren en esos momentos puntuales de golpeo, en el posicionamiento corporal, que tomen en serio esas fracciones de segundo para dar un buen golpeo para marcar", explicó. Lo puedes trabajar, pero se ha visto que en cuanto más trabajas menos entra y cuando no lo trabajas más entra. Pero siempre estamos con ellos recalcando de que tengan la confianza para poder marcar".

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Baja de Carrasquilla

La baja de Adalberto 'Coco' Carrasquilla para el juego ante el elenco croata sorprendió, debido a que le se vio practicando en el campo en días pasados. Christiansen indicó que se le descartó para este juego debido a un retroceso en su proceso de recuperación.

"'Coco' había evolucionado positivamente, pero en una acción en un entrenamiento no se le vio bien y no estará", señaló.

El técnico expresó su confianza de que el equipo puede suplir la ausencia de Carrasquilla.

"Es una lástima que 'Coco' no esté, pero tenemos un equipo listo para competir", recalcó.

Carrasquilla volvió a trabajar aparte de sus compañeros y continúa con su rehabilitación de una lesión de aductores sufrida en la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX de México entre Pumas y Cruz Azul.

Christiansen aprovechó la conferencia de prensa para agradecer a los fanáticos panameños por su apoyo y enfatizó que el deseo que tienen de ver a Panamá ganar y competir en el Mundial 2026 es el mismo del grupo que él dirige.