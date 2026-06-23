Mundial 2026 previa| Panamá vs Croacia: duelo de vida o muerte en el Grupo L

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Sintoniza el partido Panamá vs Croacia, el martes 23 de junio a las 6:00 p.m., por TVMAX, TVN Pass ,TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Llegó la hora de la verdad para la Selección Mayor de Panamá en el Mundial 2026. Este martes 23 de junio, el equipo dirigido por Thomas Christiansen se juega su futuro mundialista en una auténtica "final anticipada" contra Croacia, en el BMO Field(Estadio de Toronto, Canadá). Tras una ajustada y dramática derrota por 1-0 ante Ghana en la primera jornada, la "Sele" se encuentra con la soga al cuello: solo le vale ganar para mantener vivas las aspiraciones de hacer historia y avanzar a los dieceisavos de final.

El panorama en el Grupo L es crítico. Inglaterra y Ghana lideran la tabla con 3 puntos cada uno, mientras que Panamá (3º) y Croacia (4º) registran cero unidades. Una nueva derrota panameña, combinada con un triunfo de Inglaterra sobre Ghana, significaría la eliminación matemática y prematura del torneo.

Bajas y Actualidad de Panamá

La peor noticia para el conjunto canalero es la confirmación por parte del técnico Thomas Christiansen de que Adalberto "Coco" Carrasquilla queda totalmente fuera del partido por lesión. El mediocampista de los Pumas de México venía arrastrando problemas musculares que ya le impidieron jugar la primera fecha. De esta forma, Panamá pierde a su principal brújula y distribuidor de juego, privándolo además a Carrasquilla de cumplir su gran sueño personal: enfrentar en la cancha a su máximo referente futbolístico, Luka Modrić.

A pesar de la baja, los ánimos en el plantel canalero son de máxima ilusión. El portero Luis Mejía resumió la mentalidad de supervivencia de cara al martes indicando un lema claro: "Si ya no se puede ganar, tampoco se puede perder".

En el país el ambiente es total; tanto así que el Ministerio de Educación (Meduca) autorizó a los estudiantes a asistir a las escuelas con el suéter rojo o camisetas de la Selección para apoyar a la distancia en un ambiente festivo.

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El rival: El oficio y la historia de los "Ajedrezados"

Croacia, dirigida por Zlatko Dalić, llega golpeada tras sufrir una goleada de 4-2 ante Inglaterra en el debut, pero ostenta un cartel de máximo respeto internacional al haber sido subcampeona en Rusia 2018 y tercera en Catar 2022. El encuentro será histórico para su eterno capitán, Luka Modrić, quien a sus 40 años alcanzará la cifra récord de 200 partidos internacionales como profesional.

Tácticamente, los croatas suelen plantarse con un esquema alternante entre 4-2-3-1 y 3-4-3 que prioriza la posesión del balón gracias a la calidad de Modrić y Mateo Kovačić en la mitad del campo, mientras que por bandas explotan la velocidad de un Ivan Perišić en racha.

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Ficha del Partido y Dónde Verlo en Vivo

Fecha: Martes 23 de junio de 2026

Hora: 6:00 p.m. (Hora de Panamá) / 7:00 p.m. (Hora del Este/Venue)

Estadio: BMO Field (Toronto Stadium) – Toronto, Ontario, Canadá.

Transmisión gratuita en Panamá: El encuentro se podrá sintonizar en televisión a través de TVN (señal abierta) y TVMAX (con análisis completo). De forma digital, estará disponible en la plataforma TVN Pass y en el canal de YouTube de TVMAX Panamá. En radio, se podrá seguir mediante TVN Radio 96.5 FM.