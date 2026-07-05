Mundial 2026 | México vs Inglaterra: Thomas Tuchel desmiente el uso de Viagra para enfrentar la altura en el Azteca

Panamá/En los días previos al partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Inglaterra y México, medios británicos como The Sun reportaron que el cuerpo médico de los "Tres Leones" tendría autorización para utilizar Viagra (sildenafil) como método para mitigar los efectos de la altitud en la capital mexicana, ubicada a 2,240 metros sobre el nivel del mar.

Según esas versiones, el fármaco —desarrollado originalmente para tratar la hipertensión arterial pulmonar— favorece la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que en teoría podría mejorar la oxigenación de los jugadores durante el esfuerzo físico en altura. El punto clave de la especulación es que el sildenafil no figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), por lo que su uso no representaría ninguna sanción para el equipo.

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Sin embargo, en la conferencia de prensa previa al encuentro, Thomas Tuchel fue directamente cuestionado sobre el tema y respondió entre risas, descartando de forma categórica la versión: "Esa información no me llegó, entonces no es cierto", afirmó el estratega alemán, dejando claro que ese tipo de estrategia nunca fue planteada por su cuerpo técnico. El comentario también generó sorpresa en el rostro de Jordan Henderson, presente en la misma rueda de prensa.

Más allá de desmentir el rumor, Tuchel sí reconoció que la altitud representa un desafío real para su plantilla. El propio entrenador confesó haber sentido los efectos desde su llegada a territorio mexicano: "Lo sentimos incluso si no entrenamos; no dormí tan bien como los días anteriores, pero nada que no se pueda manejar", explicó. Agregó que los futbolistas también notaron los síntomas durante los primeros minutos de entrenamiento y advirtió que los primeros 15 a 20 minutos del partido serán los más complicados para su equipo: "No es coincidencia que México empiece sus partidos muy fuerte, muy agresivo, porque sabe que esos primeros minutos son los más difíciles para el rival", señaló.

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Pese a la polémica, Tuchel utilizó buena parte de su intervención para hablar del análisis táctico sobre el conjunto dirigido por Javier Aguirre, destacando su versatilidad: "Son muy flexibles en su planteamiento. Cambian sus formaciones defensivas durante el partido, pasan de una presión alta a un bloque bajo con mucha fluidez", comentó. México llegó a este cruce con una racha de cuatro victorias consecutivas sin recibir gol en el torneo.

El duelo entre México e Inglaterra se disputa este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, en un encuentro que la FIFA adelantó seis horas —de las 6:00 p.m. a las 12:00 del mediodía— para evitar posibles tormentas eléctricas vespertinas típicas de la capital mexicana en esta época del año.

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