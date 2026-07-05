Cabo Verde regresa a casa como héroes: un país entero celebra la hazaña mundialista de los Tiburones Azules

Panamá/Este domingo 5 de julio, la selección de Cabo Verde aterrizó en el Aeropuerto Internacional Nelson Mandela de Praia, la capital del archipiélago, y lo que encontró fue una auténtica marea humana dispuesta a agradecerle al equipo su actuación histórica en el Mundial 2026

La Federación Caboverdiana de Fútbol (FCF) compartió en su cuenta oficial de Instagram un video captado desde el propio avión que trasladaba a la delegación, donde se aprecia la multitud de aficionados aguardando en la pista, ondeando banderas nacionales y coreando el nombre de sus jugadores antes de que la escuadra siquiera hubiera descendido del vuelo.

La bienvenida, organizada bajo el lema "Demos la bienvenida a nuestros héroes", no se limitó al aeropuerto. La caravana recorrió barrios emblemáticos de la capital, desde la terminal aérea hasta Quebra Canela, donde el plantel participó de un homenaje oficial junto a autoridades del gobierno. La jornada coincidió, además, con el 51.º aniversario de la independencia del archipiélago, lo que convirtió la celebración en una fiesta doble para todo el país.

La selección más querida del planeta

Sin importar que Cabo Verde haya caído eliminado en la prórroga de los dieciseisavos de final, el equipo se ganó el cariño del mundo entero a lo largo del torneo. Su capitán y arquero, Vozinha, de 40 años, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de todo el Mundial, recibiendo ovaciones incluso de hinchadas rivales por su actuación y su liderazgo dentro del campo. La prensa internacional lo definió como el símbolo de la resiliencia caboverdiana, y su nombre quedó asociado a uno de los relatos más entrañables de la competencia.

La actuación de Cabo Verde en números.

De acuerdo con las estadísticas oficiales que reporta FIFA.com, Cabo Verde disputó su primer partido mundialista el 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde empató 0-0 ante España, entonces campeona de Europa, gracias a las siete atajadas de Vozinha. Seis días después, el 21 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami, los Tiburones Azules igualaron 2-2 ante Uruguay, con Kevin Pina anotando a los 21 minutos de tiro libre el primer gol en la historia mundialista del país. El 27 de junio, en el NRG Stadium de Houston, sellaron un nuevo 0-0 frente a Arabia Saudita, resultado que les permitió avanzar invictos a los dieciseisavos de final como parte del Grupo H.

En esa instancia, el 3 de julio, Cabo Verde enfrentó a Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami, en un partido que se definió apenas en el minuto 111 de la prórroga, con un autogol que le dio el triunfo 3-2 al vigente campeón del mundo. El propio Lionel Scaloni reconoció públicamente el nivel de exigencia que le impuso el conjunto africano, calificando el encuentro como uno de los más difíciles de su ciclo al mando de la Albiceleste.

Con este recorrido, Cabo Verde —nación de apenas 525 mil habitantes, la tercera más pequeña en la historia en clasificar a una Copa del Mundo— termina su primera participación mundialista sin sufrir una sola derrota en los 90 minutos reglamentarios, un dato que resume el nivel de la sorpresa que representó para todo el "planeta fútbol".