Mundial 2026 | ¡Se quemó, el brujo se quemó!: la hinchada colombiana 'nacionalizó' al chamán de Ghana tras la eliminación

Lo que parecía una amenaza espiritual para la Selección Colombia terminó convertido en una de las postales más virales del Mundial: el hincha colombiano bailando, brindando y cargando en hombros al supuesto brujo ghanés.

Panamá/La clasificación de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026, lograda con un gol de Jhon Arias en la victoria 1-0 sobre Ghana, dejó una de las escenas más comentadas en redes sociales del torneo hasta ahora. No ocurrió en la cancha del Arrowhead Stadium de Kansas City, sino en las tribunas, minutos después del pitazo final.

El protagonista fue Nana Kwaku Bonsam, cuyo nombre real es Stephen Osei Mensah, un reconocido chamán ghanés nacido en 1973 en la región de Ashanti. Durante toda la previa del partido, su presencia había generado inquietud entre los aficionados colombianos, quienes le atribuían rituales destinados a favorecer a la selección africana, incluidos actos simbólicos con polvo blanco en los estadios.

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La tensión llegó a tal punto que un grupo de hinchas colombianos se reunió en el cerro de Monserrate, en Bogotá, con la intención de "contrarrestar" cualquier posible influencia esotérica sobre el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Sin embargo, tras el triunfo colombiano, el ambiente tomó un giro inesperado. Decenas de aficionados de la Tricolor identificaron al chamán en las gradas y, en lugar de confrontación, lo rodearon entre risas para iniciar un cántico que se replicó en video por miles de cuentas: "¡Se quemó, el brujo se quemó!". Bonsam aceptó el veredicto popular con humor, lanzando de forma jocosa sus "polvos mágicos" mientras los hinchas lo levantaban en hombros y lo hacían bailar. Según registros compartidos en redes, el chamán incluso compartió tragos de aguardiente con los aficionados colombianos, lo que llevó a muchos usuarios a bromear con que había sido "nacionalizado" en cuestión de segundos.

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El video se multiplicó rápidamente en TikTok, X e Instagram, acumulando cientos de comentarios que destacaron el gesto de camaradería por encima de la rivalidad deportiva. Frases como "los colombianos somos lo máximo, en un solo segundo nacionalizamos al brujo" y "todo es una recocha" se convirtieron en parte del anecdotario viral de esta edición del Mundial.

Con este capítulo folclórico cerrado, la Selección Colombia ya mira hacia adelante: enfrentará a Suiza este martes 7 de julio a las 3:00 p.m. de Panamá, en el BC Place de Vancouver, en busca de un lugar entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026.

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