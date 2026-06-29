Mundial 2026 Brasil vs Japón hoy | Previa, alineaciones probables, partido de dieciseisavos de final

Panamá/La selecciones de Brasil y Japón se verán las caras hoy lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston, Texas, en uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido se disputará a las 12:00 p.m. (hora de Panamá), con la verdeamarelha como gran favorita, pero con los Samuráis Azules dispuestos a protagonizar una de las sorpresas del torneo.

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Brasil llega como el chip de goles activado

La Canarinha, dirigida por Carlo Ancelotti, cerró la fase de grupos con una campaña sólida aunque no perfecta. Empató 1-1 ante Marruecos en su debut, goleó 3-0 a Haití y cerró con un contundente 3-0 sobre Escocia. En total suma 7 goles a favor, compartiendo el liderato anotador con Japón en este cruce.

Los números ofensivos de Brasil en la fase de grupos son imponentes: 42 disparos totales, con 26 dentro del arco y 7 goles convertidos. Su efectividad de pases alcanza el 89% con 1.467 pases correctos de 1.648 intentados, lo que refleja el dominio posesional del equipo sudamericano. Sus 16 tiros de esquina también hablan de una presión constante sobre los rivales.

La alineación probable de Brasil sería: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Paquetá, Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Cunha y Vinicius Júnior.

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Japón, el rival incómodo

Los nipones no llegan de casualidad a esta instancia. Terminaron segundos en su grupo tras empatar 2-2 con Países Bajos, golear 4-0 a Túnez y empatar 1-1 con Suecia. Siete goles anotados, misma cifra que Brasil, pero con una identidad táctica muy distinta: compactos, intensos y letales en las transiciones.

El dato que más llama la atención de Japón es su capacidad de recuperación: 30 recuperaciones de balón en la fase de grupos, frente a las 12 de Brasil. Eso habla de un equipo que presiona alto, que corre y que no regala espacios. También cometieron 42 faltas, las mismas que Brasil (40), lo que anticipa un partido de alto voltaje físico.

En cuanto a la efectividad de pases, Japón registra un 86% con 1.118 correctos de 1.299 intentados, números algo inferiores a los de Brasil pero más que dignos para un equipo que apuesta por el juego directo y vertical.

La alineación probable de Japón sería: Suzuki; Watanabe, Itakura, Ito; Doan, Seko, Tanaka, Nakamura; Maeda, Ueda y Kamada.

El duelo dentro del duelo

Uno de los frentes más interesantes será el duelo por las bandas: Vinicius Júnior contra la defensa japonesa, que mostró disciplina táctica pero sufrió cuando los rivales abrieron el campo. Por otro lado, Kamada y Doan en el mediocampo japonés tendrán la misión de frenar la circulación de Casemiro y Bruno Guimarães, uno de los pivotes más completos del torneo.

Un dato revela la diferencia en el registro defensivo: Brasil recibió 5 tarjetas amarillas en la fase de grupos, mientras que Japón no vio ninguna. Los Samuráis jugaron limpio y eso podría ser una ventaja psicológica en un partido de eliminación directa donde cualquier suspensión duele.

Lo que está en juego

Para Brasil, este partido es la primera prueba real de cara a su candidatura al hexacampeonato. Los octavos de final esperan, y Ancelotti sabe que ante Japón no hay margen para la soberbia. Para los nipones, avanzar significaría escribir otra de esas páginas históricas que los han convertido en referentes del fútbol asiático en los últimos dos mundiales.