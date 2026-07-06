Mundial 2026 | Así está la tabla de goleadores luego de los partidos del fin de semana

Panamá/Con los primeros duelos de octavos de final ya disputados, la tabla de goleadores del Mundial de Norteamérica 2026 mantiene una lucha de alto voltaje en la cima. Erling Haaland, Kylian Mbappé y Lionel Messi comparten el liderato con 7 goles cada uno, mientras Harry Kane los sigue de cerca con 6 tantos.

Un pelotón de figuras europeas y sudamericanas se agolpa en la franja de los 4 goles, dejando el título de goleador del torneo completamente abierto de cara a los cuartos de final.

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La competencia por el máximo artillero del certamen se ha intensificado partido a partido. Haaland llegó como una de las máximas amenazas ofensivas desde la fase de grupos y ha sostenido ese ritmo goleador durante toda la ronda eliminatoria. Mbappé, con Francia avanzando entre los favoritos, y Messi, liderando el ataque de Argentina, completan un trío histórico que recuerda a las grandes disputas individuales de mundiales pasados.

Detrás de ellos, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal, Julián Quiñones, Ismaïla Sarr y Vinícius Júnior figuran con 4 goles, todos con opciones reales de escalar posiciones en las siguientes rondas.

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A continuación, el desglose completo:

7 goles

Haaland (Noruega), Mbappé (Francia), Messi (Argentina)

6 goles

Kane (Inglaterra)

4 goles

Bellingham (Inglaterra), O. Dembélé (Francia), Oyarzabal (España), Quiñones (México), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil)

3 goles

Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Jiménez (México), Just (Nueva Zelanda), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo)

2 goles

Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Ayari (Suecia), Barcola (Francia), Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Gueye (Senegal), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Lukaku (Bélgica), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Mejía (Colombia), Ounahi (Marruecos), Pepe (Costa de Marfil), Rahimi (Marruecos), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza)

1 gol

Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Angulo (Ecuador), Arias (Colombia), Ayhan (Turquía), Baena (España), Baturina (Croacia), Belghali (Argelia), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Cabral (Cabo Verde), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Casemiro (Brasil), Chávez (México), Cipenga (República Democrática de Congo), Comenencia (Curazao), David (Canadá), De Bruyne (Bélgica), Luis Díaz (Colombia), Diop (Marruecos), Doué (Francia), Duarte (Cabo Verde), Enciso (Paraguay), Eustáquio (Canadá), Fayzullayev (Uzbekistán), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Kalajdzic (Austria), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Ghana), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Martinelli (Brasil), Lautaro Martínez (Argentina), Lisandro Martínez (Argentina), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mayele (República Democrática de Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Ndiaye (Senegal), Ndoye (Suiza), Neymar (Brasil), Nmecha (Alemania), Nusa (Noruega), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Perisic (Croacia), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Porro (España), Ramos (Portugal), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Romo (México), Saber (Egipto), Sabitzer (Austria), Sadílek (República Checa), Saelemaekers (Bélgica), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Sano (Japón), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbekistán), Sucic (Croacia), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Tamari (Jordania), Tillman (Estados Unidos), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croacia), Xhaka (Suiza), Lamine Yamal (España), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Zico (Egipto)

Con los cuartos de final en el horizonte, la definición de la Bota de Oro promete mantenerse abierta hasta las instancias finales del torneo.

Con información de AFP