Mundial 2026 | Conoce la tabla de los mejores terceros ¿dónde está la selección de Panamá?

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Con un partido menos que la mayoría de sus rivales directos, los canaleros aún tienen todo por decidir en el Grupo L.

Panamá/La Copa del Mundo 2026 estrena un formato que mantiene vivas las ilusiones de más selecciones que nunca. Con 48 equipos divididos en 12 grupos de cuatro, clasifican los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros del torneo.

Eso significa que no basta con saber dónde terminas en tu grupo: también hay que mirar qué están haciendo los terceros de los otros once grupos.

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Y en esa tabla, Panamá tiene una misión urgente.

Con una jornada disputada, la sele ocupa el puesto 10 entre los doce terceros actuales, con 0 puntos, 0 goles a favor y 1 en contra tras la dolorosa derrota 1-0 ante Ghana. Solo Senegal y Jordania acompañan a los canaleros en la parte baja de la clasificación, ambos también sin puntos pero con peor diferencia de goles.

La buena noticia es que Panamá ha jugado solo un partido, mientras que la mayoría de los equipos que aparecen sobre ellos en la tabla acumulan ya dos encuentros. Suecia lidera con 3 puntos en dos partidos, seguida de Escocia y Paraguay con la misma cifra. Cabo Verde y Bélgica suman 2 puntos con dos jornadas completadas, y Portugal figura con 1 punto en un partido jugado, igual que República Checa, Ecuador y Bosnia-Herzegovina con un punto en dos fechas.

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El panorama es claro: una victoria este martes 23 de junio ante Croacia en el BMO Field de Toronto llevaría a Panamá de golpe a 3 puntos, lo que con toda probabilidad los colocaría entre los ocho mejores terceros y mantendría vivo el sueño de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Perder, en cambio, dejaría a la sele prácticamente eliminada antes de enfrentar a Inglaterra en la última jornada.

La tabla de mejores terceros es despiadada: no importa solo ganar en tu grupo, sino ganar mejor que los demás. Panamá todavía tiene la oportunidad de escribir su propia historia. El reloj corre.

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