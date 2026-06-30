Mundial 2026| Así va la tabla de goleadores tras el inicio de los dieciseisavos de final

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| En un torneo donde los goles han sido un rasgo distintivo, la lucha por la Bota de Oro es intensa

Panamá/Los goles siguen marcando la pauta en el Mundial 2026 tras el inicio de los dieciseisavos de final. Luego de una fase de grupos en la que se impuso un nuevo récord de anotaciones, se han sumado ocho tantos en cuatro partidos jugados en esta nueva etapa lo que sube la cuota e intensifica la lucha por el máximo artillero de la cita mundialista.

Lionel Messi se mantiene al frente de la tabla de goleadores con seis tantos. Sin embargo hay cuatro jugadores que le siguen de cerca con cuatro; todos ellos forman parte de selecciones que aún están en competencia. Eso podría intensificar la pugna entre ellos, incluso podrían meterse otros jugadores en esa contienda particular.

Te puede interesar: Mundial 2026 México vs Ecuador | Previa de este partido de dieciseisavos de final y alineaciones probables

Mientras la cuota de goles crece, a medida que transcurren los partidos, la pugna por la Bota de Oro se mantiene. ¿Habrán cambios entre los goleadores o Messi se consolidará en el liderato de ese departamento? Eso lo sabremos con el paso del tiempo.

A continuación detallamos la tabla de goleadores del certamen actualizada.

Bota de Oro

La Bota de Oro en los Mundiales de fútbol es el premio que recibe el máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA. Es uno de los reconocimientos individuales más prestigiosos del torneo, porque distingue al jugador que tuvo el mayor impacto ofensivo mediante sus goles.

¿Cómo se determina el ganador?

El criterio principal es muy sencillo:

Gana el jugador que marca más goles durante todo el Mundial.

Te puede interesar: El gol de Cody Gakpo que conmovió al Mundial: así celebró Países Bajos un tanto cargado de emoción

Si dos o más jugadores terminan con la misma cantidad de goles, se aplican estos desempates:

El que haya dado más asistencias. Si también empatan en asistencias, gana quien haya jugado menos minutos, premiando una mayor eficacia.

Además, la FIFA también entrega la:

Bota de Plata al segundo máximo goleador.

al segundo máximo goleador. Bota de Bronce al tercero.

¿Qué significa ganar la Bota de Oro?

Obtener este premio significa que un jugador fue el goleador más destacado del torneo, algo que suele consolidar su legado en la historia del fútbol. Sin embargo, ganar la Bota de Oro no implica necesariamente ser campeón del mundo.

Te puede interesar: Mundial 2026 | Conoce a Orlando Gill guardameta de Paraguay que eliminó a la gran Alemania