Argentina vs Marruecos final del Mundial Sub20 Chile 2025 EN VIVO por TVMAX

Panamá/En vivo se enfrentan dos colosos con historias muy diferentes en la instancia decisiva del torneo juvenil: Argentina contra Marruecos.

La Albiceleste se presenta con la etiqueta de ser la selección más exitosa en la historia del Mundial Sub-20, buscando su séptima corona.

Este encuentro marca su octava final, regresando dieciocho años después de su última consagración en Canadá. La rica historia argentina en esta categoría incluye bicampeonatos (1995-1997 y 2005-2007) y tiene sus orígenes en 1979, con el equipo liderado por Diego Maradona.

El equipo, bajo la dirección técnica de Placente, llega al partido con un registro perfecto: seis victorias consecutivas, con 15 goles a favor y solo dos en contra. Placente busca un logro sin precedentes: ser el primer exfutbolista en ganar un Mundial Sub-20 como jugador (Malasia 1997) y como entrenador.

A pesar de las ausencias de figuras como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, la Albiceleste ha destacado gracias a referentes como los delanteros Alejo Sarco, Maher Carrizo y Mateo Silvetti (autor del gol en semifinales ante Colombia), además del mediocampista Gianluca Prestianni.

Al frente estará Marruecos, la gran sensación del torneo y un debutante absoluto en la final. Los conocidos como los Jóvenes Leones del Atlas tienen la oportunidad de hacer historia, ya que aspiran a ser el segundo país africano en conquistar el Mundial Sub-20, un honor que hasta ahora solo posee Ghana (campeona en 2009).

El camino de Marruecos hasta esta final ha sido meteórico, superando el llamado "grupo de la muerte" tras vencer a España (2-0) y Brasil (2-1). En las fases eliminatorias, despacharon a Corea del Sur, Estados Unidos y a Francia en una emocionante definición por penales en semifinales. Su técnico, Mohamed Ouahbi, afirmó que su equipo tiene las herramientas para hacer daño a cualquier adversario, pues "Nadie es invencible".

El partido decisivo será arbitrado por el italiano Mauricio Mariani y usted podrá seguir toda la acción EN VIVO por TVMAX y TVN Pass desde las 6:00 pm. Las probables alineaciones destacan en Argentina a Santino Barbi y Tobías Ramírez, mientras que Marruecos contaría con Ibrahim Gomis y Smail Bakhty.

