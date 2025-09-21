Barcelona vs Getafe | Estadísticas del primer tiempo

Panamá/Al sonar el pitazo que marcó el final de los primeros 45 minutos, el Barcelona se marchó al vestuario con un 2-0 que refleja mucho más que simples cifras en el marcador.

El conjunto de Hansi Flick dominó de principio a fin, dejando al Getafe como un espectador resignado en un Estadi Johan Cruyff empapado por la lluvia pero iluminado por el fútbol ofensivo blaugrana.

El control de los locales fue abrumador. La posesión del balón alcanzó un 72%, un dato que no se quedó en lo anecdótico, sino que se tradujo en un flujo constante de ocasiones. El Barça generó ocho remates, tres de ellos dirigidos a puerta y otros cuatro que pasaron rozando el arco defendido por el conjunto azulón. En contraste, el Getafe no disparó ni una sola vez en toda la primera parte, una estadística demoledora que habla de su total inoperancia ofensiva.

La superioridad culé también se refleja en los números más finos. El equipo catalán creó hasta cuatro grandes ocasiones de gol, alcanzando un índice de goles esperados (xG) de 1.48, una métrica que respalda la justicia del marcador. El Getafe, en cambio, se fue al descanso con un xG de 0.00, sin capacidad para inquietar al arco rival.

El partido se jugó prácticamente en el campo visitante. Los azulgranas registraron 12 toques en el área rival, con una efectividad del 79% en los pases en el último tercio del campo (75 de 95). Por su parte, el Getafe apenas logró conectar 11 pases en esa zona, con un preocupante 28% de precisión.

La frustración del conjunto de José Bordalás se evidenció en el apartado disciplinario: cometieron 10 faltas, el doble que el Barça, y vieron tres tarjetas amarillas, frente a una sola amonestación del local.

Con un 88% de precisión en el pase (332 completados) frente al 64% de su rival, el Barcelona firmó una primera mitad que se asemejó a un asedio constante. Bajo la lluvia, los culés impusieron su ley con autoridad y dejaron claro que, al menos en los primeros 45 minutos, el duelo tenía un único dueño.

Ahora, el reto para el Getafe es mayúsculo: revertir un marcador adverso y, sobre todo, encontrar respuestas en un encuentro que hasta el momento solo ha tenido un protagonista claro: el Barcelona.

