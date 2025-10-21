Barcelona vs Olympiacos | Estadísticas del primer tiempo partido de Champions League

Panamá/El FC Barcelona impuso su estilo y control del juego durante los primeros 45 minutos ante Olympiacos en la jornada 3 de la UEFA Champions League, reflejando una clara superioridad en las principales estadísticas del encuentro.

Con un 68% de posesión del balón y una notable precisión en el pase (87% de efectividad, 272 de 312 completados), el conjunto dirigido por Hansi Flick manejó los tiempos y se adueñó por completo del ritmo del partido.

Los culés generaron 1.14 goles esperados (xG) frente a los 0.19 del cuadro griego, confirmando su dominio territorial y ofensivo. El Barcelona acumuló 6 disparos totales, de los cuales 3 fueron a puerta, además de crear 3 grandes ocasiones de gol, evidenciando una constante amenaza sobre la portería defendida por Konstantinos Tzolakis. En cambio, Olympiacos solo logró 4 disparos, con apenas uno dirigido al arco, mostrando dificultades para generar peligro en campo contrario.

En el aspecto táctico, el conjunto catalán también fue superior en el juego en el último tercio, completando el 71% de sus pases (45/63) en esa zona clave, mientras que los visitantes apenas alcanzaron un 57%. El Barcelona también registró 20 toques en el área rival, por solo 12 del Olympiacos, una muestra del asedio constante de los azulgranas.

A nivel defensivo, el cuadro griego resistió con 8 despejes y 8 intercepciones, pero sufrió para mantener el orden ante la movilidad de Lamine Yamal y Marcus Rashford, quienes generaron las jugadas más peligrosas del primer tiempo. El equipo visitante recibió dos tarjetas amarillas, mientras que el Barcelona solo vio una, en un duelo donde la intensidad fue protagonista.

El xGOT (goles esperados en disparos a puerta) también reflejó la diferencia de contundencia: 1.92 para Barcelona contra 0.11 para Olympiacos, confirmando el peso ofensivo del equipo local.

Con estas cifras, el Barcelona se marchó al descanso con el control total del compromiso y la sensación de que el gol era solo cuestión de tiempo. La diferencia en posesión, precisión y volumen ofensivo convierte al conjunto blaugrana en claro favorito para ampliar la ventaja en el segundo tiempo y mantener vivas sus aspiraciones de clasificación en la UEFA Champions League 2025.

¡FIRMÍN LÓPEZ, BESTIA DEL PRIMER TIEMPO!

El canterano del Barça está siendo INCREÍBLE contra el Olympiacos:

2 GOLES

2/2 DISPAROS A PUERTA

2/2 REGATES COMPLETADOS

9.3 DE PUNTUACIÓN

Una auténtica LECCIÓN de llegada al área:

• 36 toques

• 86% de precisión en pases

• 100% en duelos aéreos