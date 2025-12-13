Barcelona vs Osasuna resultado | Con goles de Raphinha los catalanes siguen como cohete en LaLiga

Se juega la jornada 16 de la liga española y su temporada 2025-2026.

Panamá/El Barcelona confirmó su dominio en La Liga al imponerse por 2-0 a Osasuna en el Camp Nou, gracias a un doblete de Raphinha en los minutos 70 y 86. El brasileño fue la gran figura de la noche, liderando un ataque que terminó por derribar la resistencia rojilla.

El cuadro azulgrana atacó buena parte del choque al conjunto rojillo, compacto en la zaga y con el único recurso de transitar en velocidad hacia la portería de Joan García.

El VAR llegó a anular un tanto de Ferran Torres de cabeza por un fuera de juego previo de Raphinha en el origen de la jugada en el minuto 24.

Con una notable presencia cerca del último tercio, el Barça encadenó una llegada tras otra para tratar de romper la igualdad, pero la solidez defensiva de los navarros, que cerraron bien los espacios, obligaron a los culés a rematar desde fuera para finalizar largas posesiones.

Precisamente, desde la media luna, salió el primer tanto de Raphinha (70'). Eric García tomó el control del esférico en su campo para entregárselo a Pedri, que lanzó una carrera para cedérselo finalmente al brasileño, quien vio un hueco donde colocarlo y tranquilizar así a los hinchas blaugranas.

Osasuna empezó a buscar más el área contraria sin peligro alguno, abriendo más el campo, lo que permitió que Jules Koundé irrumpiera para poner un centro que desvió Alejandro Catena, habilitando en el remate a Raphinha en el segundo palo para que sentenciara el partido (86').

Superioridad azulgrana

Las estadísticas reflejan el control absoluto del conjunto de Hansi Flick:

Posesión : 80% vs 20%

: 80% vs 20% Remates totales : 24 vs 3

: 24 vs 3 Tiros a puerta : 7 vs 2

: 7 vs 2 Pases completados : 671/738 (91%) vs 109/185 (59%)

: 671/738 (91%) vs 109/185 (59%) Córners: 14 vs 1

El Barça generó 2.61 goles esperados (xG) frente a apenas 0.37 de Osasuna, confirmando la diferencia en ocasiones. Además, los locales registraron 50 toques en el área rival contra solo 7 de los visitantes.

Figuras del partido

Raphinha (Barcelona) : con 7 disparos , dos goles y un rating de 8.2 , fue decisivo. Su efectividad en el área y su capacidad para aparecer en momentos clave marcaron la diferencia.

: con , dos goles y un , fue decisivo. Su efectividad en el área y su capacidad para aparecer en momentos clave marcaron la diferencia. Lamine Yamal (Barcelona) : aportó desequilibrio constante, con 5 tiros, 3 a puerta y un rating de 8.0 . Además, generó una gran ocasión y completó 103 toques, siendo el más participativo.

: aportó desequilibrio constante, con y un . Además, generó una gran ocasión y completó 103 toques, siendo el más participativo. Gerard Martín (Barcelona): sólido en defensa, con 93/97 pases acertados (96%), 4 intercepciones y un rating de 7.4, consolidó la salida limpia desde atrás.

Claves del triunfo

El Barça mantuvo la paciencia hasta abrir el marcador en el minuto 70, cuando Raphinha aprovechó un balón filtrado para batir a Sergio Herrera.

El segundo tanto, al 86’, sentenció el partido y confirmó la superioridad culé.

Osasuna apenas inquietó, con solo tres disparos en todo el encuentro y tres amarillas que reflejaron su dificultad para frenar el ritmo azulgrana.

Con este resultado, el Barcelona reafirma su condición de líder con 43 puntos y demuestra que su ataque, encabezado por Raphinha y la explosión de Lamine Yamal, está en plena forma. Osasuna, en cambio, se marcha del Camp Nou sin respuestas ante la avalancha ofensiva culé.

