Benfica vs Real Madrid duelo de Champions League | Mourinho se enfrentará a su exequipo

Mourinho , un entrenador poco común admirado por Florentino Pérez , solo se ha enfrentado al Real Madrid una vez desde que dejó el club.

Seixal, Portugal/El Real Madrid buscará el pase directo a los octavos de final de la UEFA Champions League el miércoles contra el Benfica, pero en su camino se interpone su controvertido exentrenador José Mourinho.

El veterano DT portugués aún conserva una mínima esperanza de clasificar al Benfica para la ronda de playoffs para octavos, pero necesita derrotar al coloso español y que se den otros resultados favorables.

Otras noticias: Liga española | Conoce la tabla de goleadores luego de jugadas 21 jornadas

Pese a que el Real Madrid tiene 15 Orejonas en sus vitrinas, Mourinho nunca ganó la Liga de Campeones con el equipo merengue, al que dirigió entre 2010 y 2013, años en que el Barcelona, su eterno rival, dominaba tanto en España como en Europa.

Su homólogo en el Estádio da Luz de Lisboa es un antiguo discípulo suyo, el exdefensa merengue Álvaro Arbeloa, uno de sus jugadores más leales durante su etapa en el club blanco.

Sin embargo, su sólida relación previa no ha impedido que Mourinho lanzara una aparente indirecta hacia él antes del partido.

"Para mí, es una sorpresa que entrenadores sin trayectoria tengan la oportunidad de dirigir a los club más importantes del mundo", dijo Mourinho la semana pasada.

Las declaraciones se interpretaron como una crítica al nombramiento de Arbeloa para sustituir a Xabi Alonso a principios de enero.

Otras noticias: Bolivia vs México | Resultado del partido amistoso rumbo al Mundial 2026

Dardos de Mou -

Arbeloa entrenaba al filial del Madrid, siendo este su primer trabajo al frente de un primer equipo.

El español de 43 años respondió con elegancia a las palabras de Mou: "Todos saben lo que Mourinho significa para mí. Si un entrenador como él habla, sobre todo él, le escucho y lo analizo".

En su primera rueda de prensa como entrenador del Madrid, el exdefensor dijo que lleva a Mourinho "dentro" y que fue un "honor y un privilegio" haber trabajado a las órdenes del portugués.

Arbeloa afirmó que intentaría ser él mismo en lugar de una imitación del técnico luso de 63 años: "Si bien es cierto que no tengo miedo al fracaso, y nunca lo he tenido, estoy seguro de que si intentara ser José Mourinho, fracasaría estrepitosamente".

El Madrid fue eliminado en octavos de la Copa del Rey por el Albacete, de segunda división, en el primer partido de Arbeloa al mando, pero ha ganado los tres partidos siguientes, incluyendo una goleada por 6-1 al Mónaco en Champions.

Tercero en la fase de grupos del torneo europeo, una victoria ante el Benfica le asegura al Madrid el pase directo a octavos, con lo que evitaría los playoffs y obtendría la ventaja de jugar el partido de vuelta en casa.

El Madrid siguió adelante tras la marcha de Mourinho, pero algunas de sus señas de identidad han regresado, sobre todo en los últimos años, en los que el club protesta con frecuencia contra los arbitrajes en España.

La mentalidad de asedio de Mou ha sido adoptada por el presidente del equipo, Florentino Pérez, y el nombramiento de Arbeloa significa que algunos aspectos del estilo de juego del portugués también están de vuelta.

Otras noticias: Barcelona vs Real Oviedo resultado | Los catalanes regresan a la punta de la tabla

El legado -

Mou abogaba por un Madrid de contraataque, y Arbeloa afirma que sería un error no aprovechar esa estrategia.

"No puedo ir en contra de lo que es natural para los jugadores, al contrario, tengo que intentar sacar provecho de ello", declaró Arbeloa tras la victoria del Madrid contra el Villarreal el sábado.

Mourinho, un entrenador poco común admirado por Florentino Pérez, solo se ha enfrentado al Real Madrid una vez desde que dejó el club en 2013, cuando dirigía al Manchester United en 2017. Fue derrota 2-1 ante el gigante español en la Supercopa de Europa.

En los primeros años tras su salida del Madrid, se le relacionó ocasionalmente con un posible regreso, aunque Florentino Pérez nunca dio el paso, aparentemente consciente de los efectos negativos que podría tener.

Mourinho avivó la rivalidad entre el Madrid y el Barcelona a niveles sin precedentes en el fútbol moderno, protagonizando un incidente controvertido al meterle el dedo en el ojo al entonces segundo entrenador del Barça, Tito Vilanova, durante una trifulca tras una derrota en la Supercopa de España en 2011.

También hubo tensiones en el vestuario del Madrid debido a la presión y las exigencias de Mourinho.

Otras noticias: Villarreal vs Real Madrid: Kylian Mbappé se encargó de hundir al submarino amarillo

¿El ocaso? -

Desde su época dorada en el Oporto, el Chelsea y el Inter de Milán, que lo llevaron al Merengue, la carrera del luso ha dado un giro negativo.

Ganó la Europa League con el Manchester United en 2017 durante una etapa difícil en el club, antes de tener pasos discretos por el Tottenham, la Roma y el Fenerbahçe.

El Benfica lo contrató en septiembre, con la esperanza de que pudiera cambiar la situación, pero varias derrotas en la Liga de Campeones los han dejado al borde de una eliminación temprana en Europa.

En la liga portuguesa, Las Águilas ocupan el tercer puesto, bastante lejos del líder, el Oporto, que los eliminó de la Copa de Portugal a principios de enero, lo que provocó la furia de sus hinchas.

En medio de los problemas que atraviesa Mourinho, la visita del Real Madrid representa una oportunidad para que recupere parte de su prestigio, aunque solo sea por una noche, ante un club que nunca lo ha olvidado.

Otras noticias: Tarjeta Panini de Adalberto “Coco” Carrasquilla marca récord histórico en Panamá