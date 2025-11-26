Champions League | Taremi anota el segundo del Olympiacos, los griegos se acercan al Real Madrid

Panamá/En un movimiento que sacudió el panorama del fútbol griego, el Olympiacos El Pireo aseguró la transferencia del experimentado delantero centro Mehdi Taremi el 31 de agosto de 2025.

El ariete iraní, de 33 años, llegó como fichaje estratégico para reforzar la ofensiva del club hasta junio de 2027.

Hoy, en el duelo de UEFA Champions League frente al Real Madrid, Taremi confirmó su impacto internacional al anotar el segundo gol del Olympiacos, recortando momentáneamente la diferencia en un marcador que se mantiene 2-4 en favor de la Casa Blanca. Su tanto representa el primero en esta edición de la Champions, rompiendo la sequía que arrastraba en competiciones continentales.

De Oporto a El Pireo: una carrera marcada por giros

La trayectoria de Taremi en Europa se consolidó en el Oporto, donde brilló desde la temporada 20/21 tras su paso por el Rio Ave. Posteriormente, vivió un fichaje de alto perfil al Inter de Milán en 2024, antes de que el Olympiacos lo adquiriera por 2 millones de euros en 2025. Su valor actual de mercado se estima en 3 millones de euros, reflejo de su veteranía y capacidad goleadora.

Impacto inmediato en Grecia y salto a Europa

En la Super League 1, Taremi ha mostrado una efectividad asombrosa: 7 partidos, 6 goles y 1 asistencia en apenas 213 minutos. También dejó huella en la Copa Griega, con 2 goles en un solo encuentro. Ahora, su anotación frente al Real Madrid marca un hito: el iraní traslada su poder ofensivo al escenario continental, confirmando que su fichaje fue una inversión estratégica para el equipo de El Pireo.

Con este gol, Taremi se convierte en protagonista del Olympiacos en Champions, aunque el marcador parcial de 2-4 refleja la superioridad del conjunto dirigido por Xabi Alonso.

