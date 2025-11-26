Champions League | Olympiacos vs Real Madrid: Estadísticas del primer tiempo y los mejores jugadores

Panamá/El primer tiempo del enfrentamiento por la UEFA Champions League (UCL) entre el Olympiacos y el Real Madrid culminó con una ventaja contundente para la Casa Blanca, reflejando una superioridad estadística que se tradujo en un marcador parcial de 1-3 al descanso.

Los datos de Métrica Avanzada revelan un dominio casi absoluto del equipo visitante, tanto en control del balón como en la generación de oportunidades de gol.

Otras noticias: Champions League | Olympiacos vs Real Madrid: Chiquinho anotó el primer gol para el club griego

El Control Absoluto del Real Madrid

El principal factor del dominio madrileño fue la posesión del balón, alcanzando un impresionante 63%, en contraste con el 37% del conjunto griego.

Esta posesión se tradujo en una circulación de pases mucho más efectiva: el Real Madrid completó 269 de 304 pases (88% de precisión), superando el 80% (137/172) del Olympiacos. La precisión en el último tercio fue crucial, con el 80% de los pases del Madrid completados en esa zona, frente al 66% de los anfitriones.

La superioridad ofensiva del Real Madrid quedó patente en las métricas de disparo: el equipo español duplicó los remates totales (10 vs. 5) y los tiros a puerta (5 vs. 3) del Olympiacos.

Esto generó un Goles Esperados (xG) de 0.87 para el Madrid, frente a solo 0.32 para el conjunto de El Pireo. Además, el Madrid generó el doble de Grandes Oportunidades (2 vs. 1) y entró mucho más a la caja rival, registrando 15 toques en el área de oposición, contra solo 4 del Olympiacos.

Otras noticias: Pelé y Neymar: historia que se entrelaza | La marca del 'Rey' es ahora propiedad de la empresa familiar del 'Príncipe'

La Explosión Ofensiva de la Casa Blanca

El protagonista indiscutible de la primera mitad fue Kylian Mbappé, quien se llevó la máxima puntuación del encuentro (10). El delantero francés fue responsable de los tres goles del Real Madrid. Mbappé registró 5 remates totales, con 3 directos a puerta, acumulando un xG de 0.64 y un xGOT (xG on target) de 0.99.

Otros jugadores clave en la construcción ofensiva fueron Vinicius Junior y Eduardo Camavinga. Vinicius (calificación 8.4) proporcionó 1 asistencia y destacó por su agresividad en el área, con 8 toques en la caja de oposición. Por su parte, Camavinga (calificación 8.1), quien también registró 1 asistencia, fue el motor del mediocampo con 67 toques y una precisión de pases del 89% (49/55). El francés mostró solidez defensiva, ganando el 100% de sus entradas (3/3) y un 86% de sus duelos terrestres.

Otras noticias: Champions League | Chelsea aplasta al Barcelona en Stamford Bridge y se mete en zona de clasificación

El Gol de Chiquinho y la Resistencia Griega

Por el lado del Olympiacos, el único destello fue el gol de Chiquinho (calificación 7.9), un mediocentro ofensivo. De sus 3 disparos totales, 2 fueron a puerta, y todos se originaron fuera del área.

A nivel disciplinario, ambos equipos recibieron 1 tarjeta amarilla. El Olympiacos cometió más faltas (7) que el Madrid (2), lo que indica una mayor necesidad de interrumpir el juego rival. Pese a la abrumadora diferencia, el Real Madrid solo superó por poco al Olympiacos en duelos ganados (23 vs. 19).

✅ En resumen, las estadísticas del primer tiempo confirmaron que la ventaja de 1-3 del Real Madrid no fue casualidad, sino el resultado directo de su capacidad para generar y concretar oportunidades, impulsado por una actuación estelar de Mbappé.

Otras noticias: Estevao en Champions League | Conoce el valor del goleador brasileño según Transfermarkt