Champions League | Olympiacos vs Real Madrid: Chiquinho anotó el primer gol para el club griego

Panamá/En el corazón de la estrategia del Olympiacos El Pireo, emerge la figura de Francisco Leonel Lima Silva Machado, universalmente conocido como Chiquinho, un centrocampista ofensivo cuya trayectoria ha sido tan dinámica como su estilo de juego.

Nacido el 19 de julio de 1995 en Santo Tirso, Portugal, este futbolista de 30 años se ha consolidado como un activo vital para el club griego, especialmente en sus aspiraciones europeas.

Ficha Técnica: Un Mediocentro con Historia

Chiquinho es un jugador de estatura media, midiendo 1,75 m. Maneja predominantemente el pie derecho y su posición central en el campo, la de mediocentro ofensivo, le permite dictar el ritmo y crear oportunidades para sus compañeros. Su nacionalidad es, por supuesto, portuguesa. Su llegada al Olympiacos es relativamente reciente, habiendo sido fichado el 20 de enero de 2024. Firmó un contrato de larga duración que lo vincula al club de El Pireo hasta el 30 de junio de 2027.

El valor de mercado actual de Chiquinho se estima en 5,00 mill. €. No obstante, el club griego logró concretar su traspaso desde el Benfica por un costo reportado de 500 mil €, lo que representó una excelente adquisición en relación con su valoración en el mercado.

Una Carrera Marcada por Múltiples Transiciones

La carrera de Chiquinho ha sido un viaje constante a través de diversas ligas europeas, destacando múltiples regresos y salidas del Benfica, uno de los gigantes de Portugal. Su historial de fichajes muestra un patrón de cesiones y transferencias que lo llevaron desde clubes portugueses como Gondomar, Leixões y Coimbra, hasta incursiones internacionales con el NK Lokomotiva de Croacia.

Antes de recalar en Olympiacos, sus cesiones incluyeron períodos cruciales en el Giresunspor de Turquía y el SC Braga en Portugal, siendo el Benfica el club de donde provino su traspaso final a Grecia.

Impacto Inmediato en el Pireo

Desde su incorporación, Chiquinho ha justificado su rol como un organizador clave. Ha acumulado un total de 1.078 minutos de juego en las principales competiciones. En la Superliga griega, su rendimiento ha sido particularmente notable, participando en 11 encuentros, registrando 4 goles y sumando 1 asistencia.

En el contexto de la UEFA Champions League (UCL), donde el Olympiacos enfrentó al Real Madrid, su papel en el mediocampo es esencial para conectar la defensa con el ataque. Chiquinho ha disputado 4 partidos en la fase de liga de la UCL, totalizando 281 minutos y logrando 1 asistencia. Su presencia en estos duelos continentales demuestra la confianza que el cuerpo técnico ha depositado en este experimentado centrocampista para manejar la presión de los grandes encuentros.

Chiquinho, como un mediocentro ofensivo con historial comprobado en ligas de alta exigencia, encarna la mezcla de técnica y experiencia que el Olympiacos necesita para competir con los gigantes europeos en la fase de liga, aportando no solo goles y asistencias, sino la visión necesaria para desarticular defensas sólidas como la del Real Madrid.

