Chelsea vs Barcelona | Estadísticas del primer tiempo y los mejores jugadores

Panamá/El primer tiempo del duelo entre Chelsea 1-0 Barcelona dejó un equilibrio estadístico que refleja la tensión y el alto nivel competitivo en esta jornada 5 de la UEFA Champions League.

Con posesión dividida y oportunidades claras en ambos lados, el marcador se mantiene abierto para una segunda mitad de alto voltaje.

Estadísticas generales del primer tiempo

Posesión de balón: Chelsea 48% – Barcelona 52%

Chelsea 48% – Barcelona 52% Remates totales: Chelsea 7 – Barcelona 3

Chelsea 7 – Barcelona 3 Remates al arco: Chelsea 2 – Barcelona 1

Chelsea 2 – Barcelona 1 Grandes ocasiones: 1 por equipo

1 por equipo Córners: Chelsea 2 – Barcelona 0

Chelsea 2 – Barcelona 0 Pases completados: Chelsea 174/208 (84%) – Barcelona 193/225 (86%)

Chelsea 174/208 (84%) – Barcelona 193/225 (86%) Tarjetas amarillas: Chelsea 1 – Barcelona 2

Chelsea 1 – Barcelona 2 Tarjetas rojas: Chelsea 0 – Barcelona 1

Chelsea 0 – Barcelona 1 xG (goles esperados): Chelsea 0.86 – Barcelona 0.74

Chelsea 0.86 – Barcelona 0.74 xGOT (goles esperados en remates al arco): Chelsea 0.02 – Barcelona 0.54

Chelsea 0.02 – Barcelona 0.54 xA (asistencias esperadas): Chelsea 1.21 – Barcelona 0.27

Análisis táctico

El Chelsea mostró mayor agresividad ofensiva con 7 remates, aunque su xGOT fue bajo, lo que indica poca amenaza real en sus disparos. En cambio, Barcelona, con menos remates, generó más peligro en su único disparo al arco gracias a la precisión de Lamine Yamal.

En defensa, los culés dominaron los duelos individuales (31 ganados contra 17 del Chelsea) y realizaron más intercepciones (6 vs 4), mientras que los londinenses tuvieron mejor desempeño en el tercio final con 47 pases precisos.

Jugadores más destacados

Chelsea – Marc Cucurella (7.4)

Precisión de pases: 95% (20/21)

95% (20/21) Asistencias esperadas (xA): 0.59

0.59 Pases en el tercio final: 4/5 (80%)

4/5 (80%) Intercepciones: 1

1 Faltas sufridas: 2

El lateral español fue clave en la salida limpia del Chelsea, con una altísima precisión en los pases y buena lectura defensiva.

Barcelona – Lamine Yamal (7.6)

Remates al arco: 1

1 xGOT: 0.54

0.54 Asistencias esperadas (xA): 0.20

0.20 Duelos ganados: 4/5 (80%)

4/5 (80%) Intercepciones: 1

El joven atacante fue el más peligroso del primer tiempo, generando una gran ocasión y mostrando desequilibrio en el uno contra uno.

Barcelona – Pau Cubarsí (7.5)

Precisión de pases: 92% (33/36)

92% (33/36) Duelos ganados: 4/4 (100%)

4/4 (100%) Intercepciones: 2

2 Despejes: 2

El defensor catalán fue un muro en la zaga, ganando todos sus duelos y distribuyendo con seguridad desde el fondo.

Lo que viene

Con el partido a favor del Chelsea, ambos equipos deberán ajustar sus líneas para romper el equilibrio. El Chelsea buscará aprovechar su volumen ofensivo, mientras que el Barcelona intentará capitalizar la calidad de sus intervenciones individuales.

Fuente: Flashscore.