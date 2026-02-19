Claudio Tapia| Presidente del fútbol argentino tiene prohibido salir de su país

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio y lo podrás ver a través de TVMAX.

Argentina/La justicia argentina prohibió salir del país al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y lo citó a declarar en una causa por supuesta evasión fiscal, según la resolución del juez a la que accedió la AFP este jueves.

Se trata de la más reciente cita judicial que involucra al mandamás de la poderosa entidad futbolística, que ha atribuido los llamamientos de los tribunales a un "ataque coordinado" del gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei.

El "Chiqui" Tapia deberá comparecer el 5 de marzo próximo, un día antes de que lo haga el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por la denuncia que impulsó el organismo de recaudación fiscal ARCA ante la sospecha de evasión impositiva y apropiación de recursos de la seguridad social.

La resolución judicial, divulgada en primer momento por medios locales este jueves, alcanza además a otros tres directivos de la poderosa federación argentina de fútbol, al mando de la vigente selección campeona del mundo.

"En atención a la gravedad de los hechos investigados (...) y en miras a garantizar la regular realización de los actos procesales que aquí se ordenan corresponde decretar la prohibición de salida del país de los nombrados", reza la citación.

- ¿Podrá viajar a la Finalissima? -

El documento judicial, sin embargo, no especifica si la medida se extingue una vez que cumplan con el trámite de declaración, por lo que queda en duda la presencia de Tapia en la Finalissima que la selección de Argentina disputará con España en Catar el 27 de marzo.

El certamen que enfrenta a los monarcas de América y Europa es el último torneo oficial que la Albiceleste de Lionel Messi jugará antes de empezar su defensa del título en el Mundial de Norteamérica, entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La causa investiga si la entidad retuvo en forma indebida y luego no depositó dinero por impuestos y aportes jubilatorios entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 por un monto cercano a 19 mil millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares).

El juez consideró que existen "motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados".

Además de esta causa la AFA es investigada por posible lavado de dinero, un caso por el que la organización fue allanada en diciembre pasado para recabar documentación respecto a operaciones sospechosas con una financiera privada.

- Disputa política -

La AFA, uno de los organismos futbolísticos más famosos del mundo, atribuyó entonces la diligencia a una "campaña de difamación" en medio de una disputa comercial con un empresario por la organización de partidos amistosos de la selección albiceleste.

Además señaló que el impulsor de esa denuncia "cuenta con la anuencia del gobierno nacional, más precisamente del ministro de Justicia (Mariano) Cúneo Libarona".

La AFA sostuvo que las diligencias en su contra responden a presiones para imponer la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas, un modelo que apoya el presidente Milei y que es ampliamente rechazado por el balompié argentino.

En diciembre, la senadora oficialista Patricia Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por presuntas violaciones al código de ética de esa entidad regional y pidió "investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino".

La AFA respondió que el gobierno de Milei lleva adelante "un ataque coordinado" para obstruir el funcionamiento de la entidad.

"No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más", dijo Tapia en noviembre.

Te puede interesar: Panamá compite en el Circuito Nacional de Surf de Costa Rica 2026