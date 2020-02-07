El Lille gana al Angers y alcanza al Rennes en la pelea por el podio

El Lille (4º) ganó 2-0 en la cancha del Angers (13º), este viernes en el arranque de la vigésimo cuarta jornada del campeonato francés, e igualó con 40 puntos al Rennes (3º), en la última posición que conduce a la próxima Champions y que juega el sábado ante el Brest (14º).

Los goles del Lille los marcaron el nigeriano Victor Osimhen (14), a pase de Jonathan Bamba y que alcanzó los 12 en la presente Serie A, y el internacional portugués Renato Sanches (75).

En el partido estuvo presente el presidente del Angers, Saïd Chabane, imputado el miércoles por violencia sexual agravada.

Con esta victoria el Lille lleva a tres su racha, a ocho días de recibir al Marsella (2º). La mala noticia, su goleador Osimhen salió en camilla al final del partido, tocado en un muslo y sustituido por el argentino Nicolás Gaitán, último fichaje del club del norte.

El Angers, que cometió muchos errores en los pases y en los controles, concedió un puñado de oportunidades al Lille, que no aprovecharon Bamba (35, 82 y 90+4) o Loïc Rémy (51).

Finalmente en un contraataque Luiz Araujo encontró a Renato Sanches, que marcó con un disparo raso que pasó entre las piernas del arquero Ludovic Butelle.

En los partidos del sábado el Marsella, segundo a 12 puntos del líder PSG, recibe al colista Toulouse.

El domingo el PSG recibe en el Parque de los Príncipes al Lyon (6º), en uno de los grandes duelos del fútbol francés.