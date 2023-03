Lionel Messi podría regresar al Barcelona y así armar 'el último baile'

Durante la conferencia de prensa donde se presentó el torneo Barca Academy World Cup, el vicepresidente del club Barcelona Rafa Yuste, se refirió a un posible regreso de Lionel Messi y reconoció contactos con la familia del astro argentino.

Yuste recalcó que está al tanto de la situación de Lionel Messi con el París Saint Germain y su contrato que dura hasta el mes de junio de este año.

Se han realizado distintas conversaciones entre la entidad culé y el entorno del astro argentino, el deseo de Rafa Yuste es ver a Messi vestir una vez más la camiseta azulgrana.

"Siempre he tenido la espina clavada de que Leo no pudiera continuar en el Barça. Por supuesto que me encantaría que vuelva"

Yuste también admitió que el actual presidente del Barcelona Joan Laporta se reunió con el padre del futbolista y dejó en claro que hay una buena relación con el entorno de Leo.

¿De qué depende el regreso de Lionel Messi al Barcelona?

La llegada de Messi dependerá de la situación económica del club, condicionada, entre otras cosas, por la normativa del Fair Play financiero impuesta por LaLiga.

Opinión de Xavi.

"Creo que no es momento para hablar del regreso de Leo. Tengo amistad. Hablo de forma frecuente pero no es momento por el bien de Leo, ni del club ni de la plantilla. Es un tema que estamos tratando y ojalá se pueda hacer. Me gustaría que volviera para ayudarnos. Es el club de su vida, es el mejor jugador de la historia del club y de la historia del fútbol".

Lionel Messi comenzó su carrera en el Barcelona en el año 2004, a la edad de 17 años. Desde entonces, ha sido uno de los jugadores más destacados en la historia del club y del fútbol en general.

En el Barcelona, Messi ganó numerosos títulos, incluyendo 10 Ligas de España, 7 Copas del Rey y 4 Ligas de Campeones de la UEFA.

Messi ha establecido múltiples récords en el Barcelona, incluyendo el récord de goles en una temporada en la Liga de España y el récord de goles totales en la historia del club. También ha sido el máximo goleador de la Liga de España en diez temporadas diferentes.

