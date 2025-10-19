Marruecos hace historia: conquista el Mundial Sub-20 Chile 2025 tras vencer a Argentina en la final

Desde el pitazo inicial, Marruecos mostró un plan de juego disciplinado, compacto y letal en transición .

Panamá/La Selección de Marruecos Sub-20 escribió una de las páginas más brillantes en la historia del fútbol juvenil al derrotar 2-0 a Argentina en la final del Mundial Sub-20 Chile 2025, disputada ante un estadio repleto y con un ambiente electrizante.

Los goles del triunfo fueron obra del talentoso jugador del Famalicão de Portugal, Yassir Zabiri, quien marcó al minuto 12 y volvió a aparecer al 29, sellando una actuación consagratoria que coronó a los “Leones del Atlas” como campeones del mundo.

Desde el pitazo inicial, Marruecos mostró un plan de juego disciplinado, compacto y letal en transición. Zabiri fue el arma ofensiva perfecta para castigar los errores de una Argentina que tuvo la posesión, pero no la claridad para romper el bloque africano. Con un 76% de posesión y 400 pases completados (90% de efectividad), la Albiceleste dominó el balón, pero nunca logró traducir ese control en peligro real.

Las estadísticas reflejan un duelo desequilibrado en la posesión, pero equilibrado en la efectividad. Argentina generó 1.10 en Expected Goals (xG), mientras que Marruecos apenas 0.77, aunque los africanos fueron más certeros frente al arco con 4 disparos a puerta sobre 8 intentos totales, contra solo 2 tiros al marco de los sudamericanos.

El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi defendió con una precisión quirúrgica, ganando el 77% de sus entradas, realizando 36 despejes y limitando a Argentina a apenas 1 gran ocasión de gol. Por su parte, el arquero marroquí fue una muralla, respondiendo con 2 atajadas clave que mantuvieron el arco en cero.

En ataque, Marruecos fue contundente: cada llegada tenía intención y peligro. Zabiri, elegido Jugador del Partido, no solo marcó los dos goles, sino que lideró a un conjunto que se convirtió en el primer país africano en ganar el Mundial Sub-20.

Pese a los intentos del ataque albiceleste por revertir la historia, la férrea defensa marroquí frustró cualquier intento de reacción. Argentina se va con la tristeza de la derrota, pero con el reconocimiento de haber propuesto fútbol. Marruecos, en cambio, se marcha con la gloria eterna.

Con este título, Marruecos Sub-20 se inscribe en la élite del fútbol mundial y demuestra que la nueva generación africana está lista para competir de igual a igual con las potencias tradicionales. La magia de Zabiri, la solidez del bloque y el coraje de un país entero hicieron posible un sueño que ya es realidad.

