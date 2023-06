Messi: Xavi Hernández conversó con 'la pulga' ¿Qué le dijo?

El Barcelona cierra este domingo su temporada ante el Celta de Vigo y en conferencia de prensa previo a este duelo, Xavi Hernández no se pudo escapar de los periodistas quienes le preguntaron sobre la posibilidad de ver a Lionel Messi en el club catalán una vez más.

Xavi destacó que ha conversado con Lionel Messi: "he ido hablando con él, me gustaría, me haría especial ilusión, no sólo como entrenador sino como culé, allá donde ha ido Leo le han ido bien las cosas, es un jugador espectacular, creo que nos puede ayudar en muchas cosas, en muchas faceta, pero, es una decisión más suya, más personal y entendería cualquier escenario, pero a los culés nos hace mucha ilusión".

Xavi Hernández también recalcó: "Las prioridades son claras. Me gustaría que volviese Leo, me hace mucha ilusión, él ya lo sabe, he hablado con él, depende un poco de él, a partir de aquí la prioridad futbolística, es aparte de Leo encontrar un pivote defensivo. Tenemos más prioridades, pero estas serían dos de las más importantes".

El mister no adelantó nada sobre el plan de viabilidad presentado por el Barcelona a LaLiga, plan que de ser aprobado, podría haber una oferta en firme para Lionel Messi:

"Es un tema del club y del presidente, no soy el máximo responsable en este campo. (Con Messi) Hemos hablado del tema del fútbol, creo que nos podría ayudar muchísimo, sería una incorporación espectacular, pero más allá no puedo hablar".

Hay optimismo en que LaLiga apruebe el plan de viabilidad, pero: "son optimistas (con que LaLiga apruebe el plan de viabilidad) pero no es definitivo, tenemos que tener una visión definitiva y a partir de ahí, planificar".

Con información de AFP.