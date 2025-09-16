Real Madrid vs Olympique Marsella | Champions League: Partido empatado al descanso, estas son las estadísticas

Panamá/El Santiago Bernabéu vivió un primer tiempo intenso y con alternativas en el marcador.

El Olympique de Marsella sorprendió al minuto 22 con un gol de Timothy Weah, quien definió tras una gran asistencia de Mason Greenwood. Sin embargo, la reacción del Real Madrid no tardó en llegar: Kylian Mbappé igualó la contienda al minuto 29 desde el punto penal.

En cuanto a las estadísticas, los dirigidos por Xabi Alonso dominaron en volumen ofensivo. El conjunto blanco registró 18 remates totales, de los cuales 11 fueron a portería, generando un xG de 2.20. En contraste, el equipo francés apenas contabilizó 8 disparos, con 3 a puerta y un xG de 0.50.

La posesión estuvo ligeramente inclinada para los visitantes (54%) frente al 46% del Real Madrid, aunque fueron los merengues quienes crearon más peligro, con 4 grandes ocasiones contra 2 del Marsella y un balón al poste.

En la faceta defensiva, el Marsella mostró orden, con 28 duelos ganados y 11 despejes, además de aprovechar errores puntuales del rival que generaron peligro. Por su parte, el Real Madrid estuvo más impreciso en esa zona, cometiendo 3 errores que derivaron en remates, aunque pudo sostenerse gracias a la actuación de su portero.

El descanso llega con un empate 1-1, en un duelo que promete más emociones para la segunda mitad.

Cabe señalar que el panameño Michael Amir Murillo no es de la partida en el once titular con el Olympique Marsella.

