Real Madrid vs Villarreal | Previa, alineaciones probables y pronóstico

El entrenador del Real Madrid reafirma su autoridad y aclara el caso de Fede Valverde, tras la polémica por su posición en el campo y su actitud en el banquillo.

Madrid, España/El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, quiso dejar claro que nadie de su plantilla le ha pedido jugar en un determinado puesto en el césped y subrayó su autoridad sobre el grupo.

"Ningún jugador, ni Fede, ni Rodrygo, ni Vinicius, me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición", declaró Alonso en rueda de prensa previa al duelo contra el Villarreal, tercero en la Liga.

Otras noticias: Mundial Sub20 resultados: Chile clasifica a octavos pese a derrota ante Egipto

"Todos quieren jugar y cuando no juegan les gustaría estar en el campo. Ninguno me ha dicho que no quiere jugar en una posición. Todos tienen una buena predisposición y, luego, decido yo lo que es mejor para el equipo; eso lo quiero dejar claro", añadió el técnico vasco.

Estas declaraciones se producen después de que el centrocampista uruguayo Valverde publicara en sus redes sociales que mantiene "una buena relación" con el entrenador.

Valverde, que se quedó sin jugar en el triunfo 5-0 ante el Almaty en Champions el martes, había dicho en la previa de este partido que no le gusta jugar de lateral.

"No nací para jugar de lateral. Fue de un momento para el otro por una emergencia que me tocó jugar ahí y poder hacerlo de buena forma es verdad que a mí me llenó de orgullo", dijo.

Otras noticias: Lamine Yamal se lesiona: baja para España y duda para el Clásico Real Madrid vs Barcelona

El preparador madridista dejó en el banquillo a Valverde, que se ausentó del rondo durante el calentamiento. Y después las cámaras captaron una actitud aparentemente desganada, con las manos en la espalda y sin apenas moverse. No jugó ni un minuto.

Preguntado si jugará el sábado por las bajas de Dani Carvajal y el inglés Trent Arnold-Alexander, ambos lesionados, como el martes ante el Almaty, indicó que el jugador de 27 años "está preparado".

"Sabemos lo importante que es Fede y después de los dos últimos partidos mañana queremos cerrar este bloque (antes del parón internacional) con un buen partido", recalcó Alonso.

También subrayó que resulta importante que todos sus jugadores, cuando se quedan en el banquillo, realicen el calentamiento en el campo antes del partido, lo que Valverde no hizo ante el Kairat Almaty en partido de Champions.

"Es algo que nos gusta, que creo que es bueno, porque hay que estar preparados para cualquier cosa. Quiero que todos participen", apuntó.

También descartó que le afecten las críticas tras su derrota ante el Atlético (5-2) el pasado fin de semana.

"Intento darle más importancia a lo que puedo controlar y a lo que realmente vivo. Lo de fuera, vivo con ello y lo llevo bastante bien. No es la primera ni la última, intento que me afecte poco y a veces nada. No me desgasto mucho en ello", explicó.

Otras noticias: Vinicius y Rodrygo encabezan lista de Brasil para amistosos en Asia

Fede Valverde, un inesperado rompecabezas en el vestuario del Real Madrid.

De hombre para todo con Carlo Ancelotti en el banquillo a inesperado rompecabezas para el nuevo técnico Xabi Alonso: la situación de Fede Valverde en el Real Madrid abre interrogantes hasta el punto de que el uruguayo ha tenido que salir a la palestra.

Debido a la ausencia de los lesionados Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, el técnico Xabi Alonso apostó por Raúl Asencio como lateral derecho ante el Almaty el martes (triunfo 5-0), un puesto en el que Valverde, que prefiere el medio del campo, jugó en muchas ocasiones la pasada temporada bajo las batuta de Ancelotti.

Esa decisión del entrenador vasco se produjo tras las tajantes declaraciones del centrocampista de 27 años.

"No nací para jugar de lateral. Fue de un momento para el otro por una emergencia que me tocó jugar ahí y poder hacerlo de buena forma es verdad que a mí me llenó de orgullo", había dicho Valverde en la rueda de prensa previa al duelo europeo.

El preparador madridista dejó en el banquillo a Valverde, que se ausentó del rondo durante el calentamiento. Y después las cámaras captaron una actitud aparentemente desganada, con las manos en la espalda y sin apenas moverse. No jugó ni un minuto.

Dos semanas antes, Valverde confesó que ya había transmitido a Alonso su posición deseada.

"Estoy haciendo las cosas bien en el medio, en mi posición, en la que yo siempre trabajé. He disputado en el medio con los mejores jugadores del mundo. Creo que hoy por hoy soy uno de los pilares de lo que es el medio campo del Real Madrid", recalcó.

"El entrenador sabe que no me gusta mucho jugar de lateral. Creo que eso ya lo tiene muy convencido", añadió.

"Estoy triste" -

Ante el revuelo suscitado en los medios tras el duelo en Kazajistán, el jugador alzó la voz el miércoles al revelar que se siente "triste".

"Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar", remarcó el centrocampista en las redes sociales.

"He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", incidió el uruguayo que insistió en que mantiene una buena relación con Alonso.

El Real Madrid (2º, 18 puntos) se medirá el sábado al Villarreal (3º, 16) en el Santiago Bernabéu en la 8ª jornada de la Liga, mientras que el Barcelona (1º, 19) visitará al Sevilla (9º) el domingo.

Alineaciones probables:

Alineaciones probables: Real Madrid vs Villarreal

El Real Madrid saldrá con una formación llena de talento y equilibrio entre juventud y experiencia. En el arco estará el belga Thibaut Courtois, pieza clave en la defensa del campeón europeo. La zaga estará compuesta por Rafa Asencio, Éder Militão, Dean Huijsen y Álex Carreras, quienes buscarán mantener la solidez en el fondo.

En el mediocampo, el francés Aurélien Tchouaméni asumirá el rol de contención, acompañado por el uruguayo Federico Valverde y el inglés Jude Bellingham, una de las grandes figuras del conjunto blanco. En la zona ofensiva, el joven turco Arda Güler aportará creatividad, mientras que el ataque estará liderado por la velocidad y el desequilibrio de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, una dupla de lujo para el cuadro merengue.

Por su parte, el Villarreal CF buscará sorprender en el Santiago Bernabéu con una alineación competitiva. En la portería estará el brasileño Luiz Junior, respaldado por una defensa integrada por Santiago Mourino, Raúl Marín, Rúben Veiga y Sergio Cardona.

El mediocampo contará con la potencia del ghanés Thomas Partey y el senegalés Pape Gueye, encargados de cortar el juego rival y distribuir balones. Más adelantados estarán Ilias Akhomach y Alberto Moleiro, encargados de generar peligro por las bandas. En el ataque, el marfileño Nicolas Pépé y el georgiano Georges Mikautadze conformarán la dupla ofensiva que intentará romper la defensa madridista.

Pronóstico de la Inteligencia Artificial:

Marcador Probable

Real Madrid 3-1 Villarreal